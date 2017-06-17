№73929 Інформація щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини!

Трускавецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Львівській області повідомляє, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів У країни щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 року N2 888-VІІІ внесено зміни до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (далі – Закон), зокрема до ст. 6, якою передбачено, що за бажанням батьків чи одного з них документи, необхідні для реєстрації місця проживання дитини, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Правилами реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N2 207 (далі – Правила) визначено перелік документів, необхідних для проведення реєстрації місця проживання, зокрема малолітньої дитини:

- заява за формою, наведеною у додатку 7 до Правил;

- свідоцтво про народження;

- квитанція про сплату адміністративного збору;

- документи, що підтверджують право на проживання в житлі, – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього. права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників;

у разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника:

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Статтею 6 Закону встановлено, що батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації й народження. Реєстраuія місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів.

Статтею 11 Закону встановлено. що за реєстрацію місця проживання сплачується адміністративний збір:

- у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку – у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

- у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

Якщо документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися до органу державної реєстрації актів цивільного стану, довідка про реєстрацію місця проживання дитини оформлена органом реєстрації. повертається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану або за бажанням батьків може бути видана у відповідному органі реєстрації. центрі адміністративних послуг, надіслана поштою (абзац 8 пункту 23 Правил).

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