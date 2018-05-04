Інформує ДЮСК «Спортовець»

3-5 травня у Трускавці, в ігровому залі спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСК «Спортовець» проводився міжобласний турнір з волейболу серед дівчат 2005 – 2006 р.н. пам’яті першого директора дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» Лоба Івана Павловича, який присвятив своє життя розвитку дитячого спорту і у 1981 році відкривав дитячо-юнацьку спортивну школу (теперішній ДЮСК «Спортовець»). Це традиційний турнір, який проводиться з 2008 року.

Відкривав спортивні змагання директор ДЮСК Любомир Мацькович. Вітали учасників заходу міський голова м. Трускавця Андрій Кульчинський та завідувач відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Роман Коваль.

Змагання проводились за коловою системою. За результатами 15 ігор переможцями міжобласного турніру стали волейболістки зі Стрия. Друге місце виборола команда дівчат з Нового Роздолу. Третє місце зайняла команда Старого Самбора. Четверте місце у активі вихованок Трускавецького ДЮСК «Спортовець», а 5-6 місця у турнірній таблиці посіли юні спортсменки з Луцька та Калинова (Самбірський р-н.).

5 травня у Львові команда вихованців відділення футболу Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» з рахунком 3:1 виборола перемогу у команди «Прайд» (м. Львів) в черговому матчі дитячо-юнацької футбольної ліги Львівщини серед юнаків 2007 р.н.

Голи у ворота львів’ян забили Андріяшин Микола, Шмігельський Микола та Ключник Олександр (тренер ДЮСК Олег Оринич).

5 травня у м. Сокаль, відповідно до регламенту проведення чемпіонату України з волейболу серед команд юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних закладів, відбулись фінальні обласні змагання з волейболу.

У середній віковій групі (2004 р.н. і мол.) Трускавець представляла команда дівчат СЗШ №1, яка виборола ІІ місце, уступивши у фінальній грі команді дівчат з Червонограда. Підготував призерів Львівщини вчитель фізичної культури СЗШ № 1, тренер ДЮСК Юрій Бєлов.

6 травня у м. Дрогобич команда відділення боксу ДЮСК «Спортовець» брала участь у боксерському турнірі «JUNIOR BOXER – 2018» серед молоді.

Всього у турнірі змагались 60 учасників зі спортивних клубів Дрогобича («Колізей», «Штурм», «Спартак», «Кіокушинкай карате»), Стебника («Патріот») та Трускавця («Спортовець»).

Семеро трускавчан вибороли перемогу та І місця (тренери ДЮСК Мінів Назар та Анатолій Гратків): Летнянчин Олег, Садов`як Назар, Грицик Микола, Побережний Ілля, Курдас Віталій, Макулич Андрій, Кот Богдан.

Ігор Гургула, заступник директора ДЮСК «Спортовець» з навчально-виховної роботи

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