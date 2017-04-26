Інформує податкова

Щодо особливостей адміністрування рентної плати за спеціальне використання води у 2017 році

Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати рентної плати за спеціальне використання води (далі – рентна плата) визначені статтями 255 та 257 – 258 Податкового кодексу України.

Водночас, починаючи з 01 січня 2017 року, збільшено ставки рентної плати, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань за результатами господарської діяльності у 2017 році.

Платники рентної плати обчислюють суму плати наростаючим підсумком з початку року та складають податкову декларацію за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2016 № 927. Податкова декларація з рентної плати подається платниками до контролюючих органів за місцем податкової реєстрації.

Граничними термінами подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з рентної плати є:

- за I квартал 2017 року: 10 травня та 19 травня 2017 року відповідно;

- за ІІ квартал 2017 року: 09 серпня та 19 серпня 2017 року відповідно;

- за ІІІ квартал 2017 року: 09 листопада та 17 листопада 2017 року відповідно;

- за ІV квартал 2017 року: 09 лютого та 19 лютого 2018 року відповідно.

Суб’єкт господарювання, зареєстрований платником рентної плати, який у звітному (податковому) році планує здійснювати використання води виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, на підставі заяви, складеної у довільній формі, повідомляє не пізніше граничного терміну подання податкової звітності з рентної плати за І квартал звітного (податкового) року відповідний контролюючий орган про відсутність у нього у звітному (податковому) році об’єкта оподаткування та податкову звітність з рентної плати протягом податкового (звітного) року не подає.

Якщо у суб’єкта господарювання, зареєстрованого платником рентної плати, у деяких звітних (податкових) періодах звітного (податкового) року відсутній об’єкт оподаткування у зв’язку з використанням обсягів води у таких періодах виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, то оскільки податкова звітність подається наростаючим підсумком, такий суб’єкт господарювання повинен подавати до контролюючого органу податкову звітність з рентної плати до кінця звітного (податкового) року.

Більш детально з особливостями справляння рентної плати за спеціальне використання води можна ознайомитися у листі Державної фіскальної служби України від 30.01.2017 №2069/7/99-99-12-03-04-17 “Про рентну плату за спеціальне використання води”.

Змінено порядок приймання документів і видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ інформує, що Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) на офіційному веб-порталі 19.04.2017 розміщено наказ ДФС від 14.04.2017 №266 «Про внесення змін до наказу ДФС від 24.10.2014 №213» (далі – Наказ №266) за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/72004.html.

З метою забезпечення належного виконання вимог статті 15 «Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами» Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями Наказом №266 внесені зміни до наказу ДФС від 24.10.2014 №213 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами».

Змінами, зокрема, передбачено, що ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видається на підставі заяви, поданої суб’єктом господарювання до головного управління за місцем провадження торговельної діяльності безпосередньо уповноваженою особою заявника, надісланої рекомендованим листом або переданої через ЦОП, створені у ДПІ (крім створених у ДПІ в м. Києві).

У заявах про видачу цих ліцензій зазначається, зокрема, вид господарської діяльності.

У разі подання заяви через ЦОП уповноважена особа здійснює прийом документів та забезпечує їх передачу за реєстром до структурного підрозділу головного управління, до функцій якого належить здійснення загального діловодства, протягом одного робочого дня з моменту їх отримання.

Невідповідність розміру плати за ліцензію виду господарської діяльності, на провадження якого заявник подав документи, та невідповідність поданих документів умовам провадження діяльності, що ліцензуються, більше не є підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Ліцензія видається заявнику або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю при пред’явленні ним документа, що посвідчує особу.

Єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб у 2017 році

Нагадуємо, що з 01 січня 2017 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 3200,0 гривень. Таким чином, мінімальний страховий внесок становить 3200,0 грн. * 22% = 704,0 гривні.

Відповідно до Закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» з 1 січня 2017 року набрали чинності зміни з питань нарахування та сплати єдиного соціального внеску, зокрема:

в частині сплати єдиного внеску платниками єдиного податку:

- встановлено для платників єдиного податку першої групинорму, згідно з якою сума єдиного внеску не може бути меншою ніж 0,5 мінімального розміру страхового внеску (з зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пропорційно сплаченому єдиному внеску), тобто не менше 352,0 гривень;

в частині сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП) на загальній системі оподаткування:

- сума єдиного внеску, сплаченого фізичними особами-підприємцями на загальній системі оподаткування, не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, тобто не менше 704,0 гривень.

Від сплати єдиного внеску звільнені ФОП на спрощеній системі оподаткування – пенсіонери за віком та інваліди, які паралельно отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, а також ФОП – пенсіонери за віком та інваліди, які перебувають на загальній системі оподаткування. Такі особи можуть сплачувати єдиний внесок виключно на добровільних засадах.

Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (самозайнятих осіб).

У разі припинення діяльності ФОП й особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Строк сплати зобов’язань, визначених ФОП або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у Звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого Звіту, відповідно, єдиний внесок необхідно сплатити до дати подання Звіту включно.

Внесено зміни до програмного забезпечення для формування та подання звітності в електронному вигляді

На головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України в електронному сервісі «Електронна звітність» у розділі «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»» розміщено перелік змін та доповнень до «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»» (версія 1.25.13.0) станом на 14.04.2017.

Так, зокрема, на виконання наказу Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №21 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 №276) у ПЗ додано нові документи (початок дії версій документів з 01.04.2016):

- F/J 0299719 – Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість);

- J0215619 – Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 2 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість);

- F/J 0215919 – Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (додаток 3 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість).

Порядок ведення книги обліку доходів та витрат фізичною особою-підприємцем – платником єдиного податку

Відповідно до п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 – 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ.

Підпунктом 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 ПКУ передбачено, що платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат.

Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі – Порядок).

Відповідно до п. 5 Порядку записи у Книзі обліку доходів та витрат (далі – Книга) виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, окремо про кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги) та понесено витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

Підпунктами 1 – 3 п. 6 Порядку визначено, що платник податку заносить до Книги у розділі I «Доходи» відомості в такому порядку:

у графі 1 зазначається дата запису;

у графах 2 – 7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставкою, визначеною п. п. 1 п. 293.3 ст. 293 глави 1 розд. XIV ПКУ, без податку на додану вартість;

у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку (п. 8 Порядку).

Отже, у разі отримання доходу в готівковій та безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку запис в Книзі здійснюється окремими рядками за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, у гривнях з копійками.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 107.07).

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

Трускавецький вісник

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