Інформує податкова

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з готівкою!

ДФС України звертає увагу керівників суб’єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою.

Зокрема, почастішали випадки встановлення в ході перевірок порушення вимог чинного законодавства в частині оформлення відповідних касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів у касах (з кас) підприємств, а саме – відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що отримала кошти, зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без її оприбуткування у касі підприємства тощо.

Обов’язковість підписів та інші вимоги до порядку оформлення касових операцій та документів встановлені пунктом 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 6370.

Крім того, фіксуються випадки несвоєчасного (не у день надходження) оприбуткування готівкових коштів у касовій книзі – порядок та вимоги щодо оприбуткування та видачі готівкових коштів визначені пунктом 2 Положення. Так, згідно з підпунктом 2.6 пункту 2 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися.

Також збільшується кількість випадків порушення порядку ведення обліку товарів, що знаходяться у продажу, при реалізації паливно-мастильних матеріалів через мережу автозаправних (автогазозаправних) станцій (пунктів), зокрема відсутність змінного звіту оператора АЗС за формою 17-НП.

Обов’язковість ведення та наявність такого звіту передбачено вимогами Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 № 281/171/578/155.

За наведені порушення згідно з чинним законодавством до суб’єктів господарювання передбачена відповідальність у вигляді значних сум штрафних (фінансових) санкцій (двох- та п’ятикратному розмірах).

Електронні сервіси ДФС – надійна допомога для платників податків

Впровадження нових та вдосконалення наявних електронних сервісів, створення комфортних умов для платників є одним з пріоритетних напрямів роботи у розвитку партнерських стосунків між органами ДФС та платниками податків. Електронні сервіси ДФС – це реформування формату відносин з суб`єктами господарювання, завдяки якому скорочується час на оформлення та подання звітності до органів фіскальної служби, підвищується оперативність надання та якість звітності, а також знижуються корупційні ризики, завдяки уникненню безпосереднього спілкування з працівниками контролюючих органів.

Зокрема, є можливість оцінити податкові ризики діяльності з потенційними бізнес-партнерами, доступу до нормативних і інформаційних документів з питань оподаткування, скористатися загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом, звітувати он-лайн тощо.

Наприклад, електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» допоможе оцінити податкові ризики діяльності з партнером по бізнесу, який можливо не є платником податку на додану вартість, є банкрутом чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою, є інструментом для мінімізації податків («податкова яма») чи учасником схем оптимізації бюджетних платежів. Сервіс «Електронний кабінет платника» надає майже повний спектр послуг як для суб’єктів господарювання, так і громадян, сприяє правильному i зручному обчисленню та своєчаснiй сплатi податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв). Для роботи з кабінетом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення, оскільки він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

Запрошуємо скористатися сервісами фіскальної служби на офіційному веб – порталі відомства за електронною адресою: www.sfs.gov.ua.

В податковій відбувся семінар-практикум

В ході практикуму з платниками податків, який відбувся у Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ, податківці роз’яснили актуальні питання заповнення квартальної звітності та новації податкового законодавства.

Серед висвітлених питань – адміністрування і сплата рентних платежів, єдиного податку, екологічного податку та використання електронних сервісів ДФС України.

В ході заходу проінформовано про зміни до форми декларації з плати за землю (наказ Мінфіну України від 23.01.2017 № 9), зокрема, в декларації слід відображати:

- місяць і рік, а також дату державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати документа, що засвідчує/підтверджує право оренди землі; площу земельної ділянки не лише в га, а також і в кв. м; нормативну грошову оцінку одиниці площі земельної ділянки.

- при уточненні податкових зобов’язань більше не потрібно буде розмежовувати суми збільшення/зменшення податкових зобов’язань на ті, за якими ще не настав строк сплати, і на ті, за якими строк сплати вже минув.

Також зазначено зміни до форми податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну України від 07.11.2016 № 927.

На завершення зустрічі платникам нагадали про мінімальні гарантії в оплаті праці та відповіли на запитання присутніх.

Податковий календар на травень 2017 року

Середа, 10 травня 2017 р.

Останній день подання:

- звіту про суми податкових пільг за I квартал;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за I квартал платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу (платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації (п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу));

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за I квартал;

- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, і знаходяться за її межами, за I квартал;

- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які вперше зареєстровані протягом І кварталу або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну;

- податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за І квартал;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за I квартал (форма № 1ДФ) ;

- податкової декларації з рентної плати за І квартал з розрахунком:

- рентної плати за спеціальне використання води;

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- податкової декларації екологічного податку за І квартал;

- податкової декларації туристичного збору за І квартал;

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал;

податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця та юридичної особи платниками третьої групи за І квартал.

Понеділок, 15 травня 2017

Останній день подання:

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за квітень.

П`ятниця, 19 травня 2017

Останній день сплати:

- авансового внеску з єдиного податку на травень платниками першої та другої груп;

- податку на прибуток підприємств за I квартал;

- частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал;

- ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за І квартал;

- рентної плати за спеціальне використання води за І квартал;

- екологічного податку за І квартал;

- туристичного збору за І квартал;

- збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал;

- єдиного податку платниками — юридичними особами та фізичними особами – підприємцями третьої групи за I квартал.

Понеділок, 22 травня 2017

Останній день подання:

- податкової декларації з рентної плати за квітень з розрахунком:

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень у разі неподання податкової декларації на 2017 р.

- декларації акцизного податку за квітень (Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм цього Кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом п’яти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу));

- податкової декларації з ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за квітень.

Останній день сплати:

- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за квітень (крім гірничих підприємств).

Понеділок, 29 травня 2017

Останній день сплати:

- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за квітень.

Вівторок, 30 травня 2017

Останній день сплати:

- акцизного податку за квітень;

- ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за квітень;

- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень;

- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за квітень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень.

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

Трускавецький вісник

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