Інформує податкова

Внесено зміни до декларацій платників єдиного податку

Наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2017 № 369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.11.2017 за № 478/30346 (далі – Наказ № 369), внесено зміни до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 799/27244 (далі – Наказ № 578). Наказ № 369 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 05 травня 2017 року № 36 та з цієї дати набрав чинності.

Зміни внесено до всіх форм декларацій, затверджених Наказом №578, з метою привести у відповідність їх до чинного законодавства, зокрема, змінюючи ставки податку 2% і 4 % на 3% і 5%, підстави для нарахування пені тощо:

форми податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця;

форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);

форми податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Щодо відповідальності за несвоєчасну сплату податку за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи

Відповідно до п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації. У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу.

Крім цього, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, – після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня.

Звертаємо увагу, що 03 травня 2017 року – останній день для подання громадянами податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік.

Про актуальні питання застосування податкового законодавства на «гарячій лінії»

12 травня 2017 року в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області на запитання платників щодо застосування норм податкового законодавства відповідала завідувач сектору доходів і зборів з фізичних осіб Марія Садлівська. Пропонуємо відповіді на деякі із запитань, які надійшли від платників під час сеансу телефонного зв’язку:

- Чи включаються до доходу платника єдиного податку 2 групи поповнення рахунку власними коштами?

- Власні кошти, внесені на рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності включаються до доходу фізичної особи – ФОП на спрощеній системі оподаткування підприємця – платника єдиного податку. Якщо б це був спрощенець 3 групи, із вказаної суми слід було б сплатити єдиний податок (3% або5%). Щодо другої групи, то платникові слід звернути увагу на те, що це поповнення впливає у бік збільшення на обсяги доходу за календарний рік, а граничний обсяг доходу для ФОП 2 групи не повинен перевищувати 1,5 млн.грн. на рік. Крім того, у разі перевищення платником єдиного податку 2-3 групи обсягу доходу протягом календарного року у 1 млн. гривень, то при проведенні готівкових розрахунків такий підприємець зобов’язаний застосовувати РРО у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

- Скільки декларацій повинен подати підприємець, який зареєструвався 10 березня 2017 року і з квітня перейшов на спрощену систему оподаткування (2 група)?

- Згідно з п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу зареєстровані в установленому порядку ФОП, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація. А до першого числа місяця, наступного за місяцем державної реєстрації, такий ФОП перебуває на загальній системі оподаткування та подає до ДФС за місцем своєї податкової адреси протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, податкову декларацію про майновий стан і доходи, за період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування. Надалі платники єдиного податку першої та другої груп подають до ДФС податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

- Який розмір нецільової благодійної допомоги не оподатковується податком на доходи фізичних осіб?

- Сума нецільової благодійної допомоги, що надається благодійником-юридичною особою членам сімей загиблих учасників бойових дій у розмірі, який у 2017 р. не перевищує 2 240 грн., не включається до оподатковуваного доходу такої особи, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Однак сума перевищення такої допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і оподатковується на загальних підставах.

- З якого періоду застосування касових апаратів є обов’язковим для фізичних осіб – платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту?

- Норми, передбачені п. 296.10 Податкового кодексу та п. 6 ст. 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» в частині застосування РРО фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, будуть застосовуватися з дати набрання чинності нормативно-правового акта, яким буде затверджено перелік таких побутових товарів.

Такий перелік затверджено постановою КМ України від 16.03.2017 № 231. Постанова опублікована 7 квітня 2017 року в газеті «Урядовий кур’єр» № 66 та набере чинності з 08.05.2017. Таким чином, застосовувати РРО підприємці зобов’язані з 8 травня 2017 року.

На зустрічі із суб`єктами господарювання про РРО

В Центрі обслуговування платників Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ відбулась зустріч завідувача сектору обслуговування платників Володимиром Дмитрівим з підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування. Присутніх проінформовано, що з 8 травня поточного року набирає чинності постанова КМ України від 16.03.2017 №231, якою затверджено Перелік груп технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – Перелік). До Переліку включено 8 груп товарів згідно УКТЗЕД. Короткий опис даних груп в розрізі найбільш поширених товарів: печі опалювальні, грилі, духовки (група 73), котли центрального опалення, насоси, витяжки, компресора, холодильники, принтера, пральні машини (група 84), пилососи, бойлери, мультиварки, телефони, мультимедійні колонки, фотоапарати, відеокамери, GPS-навігатори, монітори, детектори валют, металошукачі (група 85), трактори, мотоблоки, мотоцикли, електровелосипеди, електроскейти (група 87), об’єктиви, електромасажери, аромотерапія, слухові апарати, термометри, лічильники (група 90), годинники (група 91), музичні інструменти (група 92), самокати, ляльки, більярдні столи, ігрові приставки (група 95) та інше.

Тобто для реалізації чималої групи товарів необхідно застосовувати касовий апарат.

В ході заходу платникам нагадали, що перед реєстрацією РРО в контролюючому органі суб’єкт господарювання повинен придбати РРО та укласти договір з центром сервісного обслуговування (далі – ЦСО) про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу:

- заяву про реєстрацію РРО за формою N 1-РРО (далі – реєстраційна заява);

- копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

- копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

- копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модему (у разі застосування зовнішнього модему);

- копію договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО;

- копію договору (або іншого документа), яким підтверджується право, надане виробником (постачальником) РРО центру сервісного обслуговування на проведення технічного обслуговування і ремонту відповідної моделі;

- книгу КОРО.

Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою – підприємцем із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов’язковому заповненню. Копії документів засвідчуються підписом керівника суб’єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи – підприємця.

Реєстрація РРО відбувається за умовою перебування моделі РРО в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій, який затверджено Наказом Державної фіскальної служби України від 17 лютого 2017 року № 102, та актуальності версії внутрішнього програмного забезпечення.

В податковій відбувся семінар – практикум

В ході практикуму з платниками податків, який відбувся у Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ, податківці роз’яснили актуальні питання заповнення квартальної звітності та новації податкового законодавства.

Серед висвітлених питань – адміністрування і сплата рентних платежів, єдиного податку, екологічного податку та використання електронних сервісів ДФС України.

В ході заходу проінформовано про зміни до форми декларації з плати за землю (наказ Мінфіну України від 23.01.2017 № 9), зокрема, в декларації слід відображати:

- місяць і рік, а також дату державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати документа, що засвідчує/підтверджує право оренди землі; площу земельної ділянки не лише в га, а також і в кв. м; нормативну грошову оцінку одиниці площі земельної ділянки.

- при уточненні податкових зобов’язань більше не потрібно буде розмежовувати суми збільшення/зменшення податкових зобов’язань на ті, за якими ще не настав строк сплати, і на ті, за якими строк сплати вже минув.

Також зазначено зміни до форми податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну України від 07.11.2016 № 927.

На завершення зустрічі платникам нагадали про мінімальні гарантії в оплаті праці та відповіли на запитання присутніх.

Чи зобов’язані суб’єкти господарювання застосовувати РРО при здійсненні розрахунків у безготівковій формі через установи банку?

Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Згідно з п. 1.4 гл. 1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 із змінами та доповненнями, безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Згідно із п. 12 ст. 9 Закону №№ 265/95-ВР реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

Отже, при здійсненні розрахункових операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) застосування реєстратора розрахункових операцій є обов’язковим.

При здійсненні розрахунків у безготівковій формі через установи банку реєстратор розрахункових операцій не застосовується.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу – до початку роботи

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ нагадує роботодавцям про законодавчі положення частини 3 статті 24 Кодексу законів про працю України (із змінами та доповненнями), якими визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та інформування фіскальної служби про прийняття працівника на роботу.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається в порядку, визначеному постановою КМУ від 17.06.2015 р. №413 власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою до територіальних органів ДФС України за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

- засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

Трускавецький вісник

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