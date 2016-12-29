Інформує податкова: пільги для учасників АТО, мінімальна зарплата, що слід встигнути до кінця грудня

З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 гривень

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21 грудня 2016 року. № 1801-VІІІ ,,Про Державний бюджет України на 2017 рік” установлено у 2017 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3200 гривень; у погодинному розмірі – 19,34 гривні.

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становить з 1 січня 2017 року – 1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1 грудня – 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року – 1355 гривень, з 1 травня – 1426 гривень, з 1 грудня – 1492 гривні;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року – 1689 гривень, з 1 травня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1860 гривень;

- працездатних осіб: з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні;

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року – 1247 гривень, з 1 травня – 1312 гривень, з 1 грудня – 1373 гривні

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) відповідно до Закону України ,,Про оплату праці” від 24.03.1995 р. N108/95-ВР.

Поряд з цим, слід звернути увагу фізичним особам – підприємцям, що мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування з січня 2017 року становитиме 704 гривні, як обов’язковий платіж який необхідно сплатити до бюджету.

У грудні слід здійснити перерахунок податку на доходи фізичних осіб

Під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку, тобто провести самостійну перевірку сум нарахованих працівнику протягом календарного року доходів у вигляді заробітної плати окремо за кожний місяць такого періоду та наданих податкових соціальних пільг.

Такий перерахунок проводиться для того, щоб забезпечити виконання умови щодо обмеження граничного розміру заробітної плати звітного податкового місяця, який дає право платнику податку на застосування податкової соціальної пільги (у 2016 році – 1930 грн.), перевірки (уточнення) наявності підстав у платника податку для застосування податкової соціальної пільги, та правильності нарахування податку на доходи фізичних осіб за податковий період (рік).

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.

Факт проведеного перерахунку та його результати підтверджуються складеною у довільній формі бухгалтерською довідкою з подальшим відображенням у ф. №1ДФ за IV квартал 2016 року.

Враховуючи те, що для відображення результатів річного перерахунку у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф.№ 1ДФ) не передбачено окремих реквізитів чи рядків, у графах 4а та 4 сума податку на доходи фізичних осіб декларується з врахуванням проведеного перерахунку.

30 грудня – останній день сплати авансового внеску з податку на прибуток

Нагадуємо платникам податків, що 30 грудня 2016 року – останній день сплати авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

При цьому, Державна фіскальна служба України у листі від 30.11.2016 р. № 25825/6/99-95-42-01-15 роз’яснила, що перерахування сум авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р., здійснюється платниками на бюджетні рахунки за кодами бюджетної класифікації, передбаченими для обліку податку на прибуток підприємств.

З огляду на це, платник податку має право врахувати переплату з цього податку у сплату авансового внеску в межах цієї суми. Зарахування таких надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на прибуток здійснюється у сплату авансового внеску в автоматичному режимі (без заяви платника).

У зв’язку з регламентом роботи НБУ податки рекомендуємо сплатити не пізніше 29 грудня

Правління Національного банку України прийняло рішення від 15 грудня 2016 року № 489 щодо регламенту роботи системи електронних платежів (далі – СЕП) Національного банку України та порядку роботи банківської системи України на період завершення звітного року.

Відповідно до цього документа:

– 28, 29 грудня 2016 року система електронних платежів Національного банку працюватиме в режимі продовженого банківського дня на дві години.

– 30 грудня 2016 року до 13.00 усі учасники СЕП можуть здійснювати платежі в СЕП лише між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України.

Враховуючи зазначене, рекомендуємо платникам податків податки, термін сплати яких припадає на 30 грудня 2016 року, сплатити не пізніше 29 грудня 2016 року.

Пільги для учасників антитерористичної операції

З метою допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, внутрішньо переміщеним та постраждалим особам внаслідок зазначеної операції для забезпечення їх соціального захисту законодавством передбачено ряд пільг, в тому числі щодо сплати податків і зборів. В цьому матеріалі узагальнені такі пільги.

Пільги щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб

Відповідно до норм Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включають та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума щорічної разової грошової допомоги, яку надають учасникам АТО.

Також, не оподатковуються доходи у вигляді благодійної допомоги, наданої міжнародними благодійними організаціями особам, що проживають на території проведення АТО або особам, які вимушено її покинули.

Не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб доходи учасника бойових дій під час АТО, отримані в якості благодійної допомоги.

Також, передбачена пільга і для самих благодійників – не оподатковуватимуть доходи, отримані ними для надання благодійної допомоги учасникам АТО.

Як приклад, фізична особа, яка внесена до Реєстру волонтерів антитерористичної операції отримала кошти від населення, які в подальшому передає бійцю АТО. В такому випадку, ні у волонтера, ні у бійця АТО доходи у вигляді отриманих грошових коштів не будуть оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб.

Зазначені пільги передбачені нормами статті 165 Податкового кодексу України.

Пільга щодо сплати військового збору

Податковим кодексом передбачено звільнення від оподаткування військовим збором доходів у вигляді грошового забезпечення на час безпосередньої участі особи в антитерористичній операції.

Так, особі, яка перебуває у зоні АТО і отримує грошове забезпечення, на період її перебування у зоні антитерористичної операції вся сума грошового забезпечення не підлягає оподаткуванню військовим збором.

Пільги щодо сплати земельного податку

Відповідно до ст.281 Податкового кодексу України для учасників АТО передбачена пільга щодо сплати земельного податку. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Також, місцевими радами можуть надаватися пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для квартир/житлових будинків, що належать учасникам АТО або сім’ям загиблих учасників.

Щодо подання податкової звітності

У випадку, коли особа не змогла вчасно подати податкову звітність через те, що вона перебувала у зоні проведення антитерористичної операції або на цій території розташоване її підприємство, вона звільняється від відповідальності за таке порушення, оскільки антитерористична операція є форс-мажорною обставиною. Але даний факт обов’язково повинен бути засвідчений Торгово-промисловою палатою, яка видає відповідне свідоцтво.

Пільги для мобілізованих фізичних осіб – підприємців

Відповідно до пункту 25 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність – призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку.

Якщо зазначені особи мають найманих працівників і на строк своєї військової служби уповноважують іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, то обов’язок з нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

Податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій.

Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи уповноваженою особою з найманих працівників, подається демобілізованою самозайнятою особою, без нарахування штрафних і фінансових санкцій.

Пільги, що стосуються сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Згідно з нормами Прикінцевих та перехідних положень Закону України №2464 – VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464 – VІ) встановлено, що платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначені статтею 4 Закону №2464 – VІ, які перебувають на обліку в контролюючих органах, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, де проводилася АТО, розпочата відповідно до Указу №405/2014, звільняються від виконання своїх обов’язків, визначених частиною другою ст. 6 Закону України №2464 – VІ, на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану.

Підставою для такого звільнення є заява платника єдиного внеску, яка подається ним до контролюючого органу за основним місцем обліку або за місцем його тимчасового проживання у довільній формі не пізніше тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення антитерористичної операції.

Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені Законом № 2464- VІ за невиконання обов’язків платника єдиного внеску в період з 14 квітня 2014 року до закінчення АТО, до платників єдиного внеску, зазначених у цьому Законі, не застосовуються.

Недоїмка, що виникла у платників єдиного внеску, які перебувають на обліку в контролюючих органах, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, де проводилася АТО, розпочата відповідно до Указу № 405/2014, визнається безнадійною та підлягає списанню в порядку, передбаченому Податковим кодексом України для списання безнадійного податкового боргу.

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

Трускавецький вісник

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