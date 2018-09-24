Інформуємо про законопроект щодо визначення прізвища дитини

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 9094 про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо визначення прізвища дитини.

«Сьогодні досить часто дітки народжуються поза шлюбними відносинами або у сім’ях, в яких жоден із подружжя не змінював власне прізвище при укладенні шлюбу. У разі народження у таких осіб дітей, вони мають право визначити прізвище кого із батьків буде носити дитина. Саме тому, батьки обирають подвійне прізвище для дитини», – зауважив Тарас Грень, голова Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Проте нормативне регулювання недостатньо детально врегульовує зазначені випадки. Тому позитивним є той факт, що сімейним законодавством України надано право батьків за обопільною згодою визначити прізвище дитини за прізвищем одного із батьків або ж як подвійне. Так, відповідно до статті 145 Сімейного кодексу України, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою.

Законопроектом пропонується передбачити, що батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ у будь-якій послідовності. Подвійне прізвище дитини може складатися не більше ніж з двох слів, з’єднаних під час написання дефісом.

У разі присвоєння дитині подвійного прізвища за прізвищами батьків, якщо подвійне прізвище одного із батьків не містить прізвища другого з батьків, при визначенні подвійного прізвища дитини за його вибором дитині може бути присвоєно лише одна частина такого прізвища.

Не допускається зміна послідовності приєднання прізвищ батька і матері один до одного при утворенні подвійних прізвищ у повнорідних братів та сестер.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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