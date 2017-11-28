Іноземну мову легше вивчити з професіоналами

Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина

Йоганн Вольфґанґ фон Ґете

Англійська мова є мовою міжнародного спілкування. Величезна кількість мешканців планети Земля спілкується іспанською та китайською мовами. Знаючи одну з тюркських мов (для прикладу, турецьку), можна порозумітися з представниками багатьох тюркомовних народів. Виїжджаючи на заробітки (чи й просто у подорож) в якусь із поблизьких європейських країн, варто знати мову цієї країни (Польща, Чехія, Іспанія, Італія, Німеччина) хоча б на елементарному рівні. Цих та інших причин більш ніж достатньо, щоб серйозно взятися за вивчення іноземних мов (принаймні однієї).

Але з якої мови почати? Яка методика найоптимальніша? Як вивчити іноземну мову чимшвидше, не докладаючи до цього великих зусиль? Скільки часу потрібно, щоб від нульового знання мови перейти до перфектного володіння нею? На ці питання кожен має дати відповідь самостійно.

Та якою б не були відповіді, зрозуміло одне – іноземну мову краще вчити з фахівцями. Про це сьогодні спілкуємося з досвідченим викладачем, керівником Школи іноземних мов у Трускавці п. Іриною Ченцовою.

- Ірино Семенівно, кожен хотів би вивчити іноземну мову, не прикладаючи до цього великих зусиль – щось на зразок «вставив дискету і вже все в тебе в голові». Чи реально це? Які методики вивчення іноземних мов порадите для таких «лінюхів»?

- Вивчити іноземну мову не прикладаючи зусиль складно. Як тільки перестаєш вчитись – зникають набуті навички.

Це стосується і вчителя, який не розвивається – спочатку він втрачає учнів, а потім вибуває з професії.

- Які мови крім англійської та польської, ще користуються «попитом» у Трускавці і чому?

- Активно вивчаємо англійську мову, другій рік поспіль викладається польська мова. Пропонуємо для вивчення німецьку, але немає достатньої кількості бажаючих.

- Скільки часу людина повинна приділяти вивченню мови, щоб опанувати її досконало?

- Можна вивчати іноземну мову самостійно, маючи в основі одну опановану іноземну мову, але потрібна система і регулярність занять. Вивчати іноземну мову потрібно, це вимога часу – так само як комп`ютерна грамотність, інакше в наш час важко себе відчувати повноцінною та адекватною людиною.

Щодо прогресу у вивченні мови, то багато залежить від мотивації, здібності людини і професійності вчителя, емоційних зв’язків, які встановлюються в процесі співпраці.

- Ірино Семенівно, Ваша школа функціонує у Трускавці вже тривалий термін. Як все починалося, які етапи Школа іноземних мов Ірини Ченцової проходила і як вам живеться зараз, адже в останні два-три роки появилося багато конкурентів на цьому ринку? Скільки коштує навчання у Вашій Школі?

- Курси починалися у 1995 році з двох груп в кількості 15 чоловік. Зараз ми ліцензований навчальний заклад з достатньою кількістю професійних педагогів (більшість працює від початку заснування, але є й талановита і працьовита молодь).

Відбутися допомогли відомі люди, які повірили і підтримали в свій час і сприяли здійсненню подорожей в Велику Британію: Б.М.Матолич, Л.Я.Грицак, О.І.Чебаненко, світлої пам`яті Б.І.Аксентійчук та І.М. Гарбузинський.

В процесі становлення організації змінились підходи до вивчення іноземної мови – «сповідуємо» комунікативний підхід та застосовуємо інтерактивні методи навчання, успішно готуємо до ЗНО.

Якщо раніше методичну підтримку ми отримували з Британської Ради, то тепер активно співпрацюємо з міжнародним освітнім центром Реrson-Dinternal, постійно оновлюємо учбову літературу, беремо активну участь у вебінарах та семінарах, які проводить компанія.

Не змінились основі принципи: ми працюємо для дітей працівників курорту та Дрогобиччини, службовців, інтелігенції.

Ціна за навчання: 8 астрономічних годин (60 хвилин) на місяць становить 240 грн, 12 годин – 260 грн, підготовка до тестування (19 год. на місяць) – 400 грн.

У нас навчаються надзвичайні діти! Заходьте до нас на сайт у Facebook @Language courses 4 you (посилання: https://www.facebook.com/Languagecourses4you/?fref=ts), а також на www.studies.org.ua Знайдете багато цікавого!

Щодо конкуренції, то вона завжди сприяє розвитку справи, і я з повагою ставлюсь до людей, які не бояться брати на себе відповідальність, адже ми працюємо без допомоги держави, самостійно забезпечуємо матеріальну та методичну базу та робочі місця. Нехай перемагає професіоналізм!

Спілкувався Володимир Ключак

На фото: учні цієї групи – призери олімпіади з англійської мови в Дрогобичі, Трускавці, Бориславі та міжрайонної олімпіади. Такі благородні обличчя представлятимуть Україну XXI століття!

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