«Якщо ви вдало вибираєте професію і вкладаєте в неї свою душу, то щастя саме вас знайде»

К. Ушинський

Вибір професії – це складний і відповідальний крок у житті кожного, тому його потрібно робити свідомо й обдумано. 14 вересня у центральній міській бібліотеці м. Трускавця була проведена інтерактивна зустріч «Формула успішного професійного вибору молоді». Провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Олександра Пфайфер розповіла учням 9-А класу Трускавецької ЗСШ №1 про серйозне ставлення до вибору майбутньої професії та провела інтерактивну гру. Захід було проілюстровано відеороликом та слайд-шоу. Учням було цікаво і весело. Пізнавальною для присутніх була «мудра притча». Зустріч мала велике виховне значення, адже вчила не відступати перед труднощами, бути наполегливим у досягненні поставленої мети.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБС

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