Інтерв`ю з міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським

Пропоную усі види робіт з налаштування та ремонту ноутбуків, комп’ютерів: збірка, підключення, профілктика, ремонт, налаштування. Можливий виїзд на дім до замовника. Види робіт: - Встановлення та налаштування Windows на ваш пристрій - Встановлення необхідних програм та драйверів - Оптимізація роботи Windows (деталізоване налаштування) - Встановлення антвірусного захисту - Лікування операційної системи від вірусів - Розблокування [...]

Рекламна агенція запрошує на роботу технічного працівника. Робота зі станком ЧПУ (числово-програмувальне управління), вирізання з пластику та дерева, контроль за рекламними щитами, заміна друку. Вимога – володіння графічними програмами (можливе навчання). Телефон для довідок: 067-67-14-650 (Павло). Також читайтеОголошення для творчих людей (0)Запрошуємо на роботу (0)Запрошуємо на роботу (0)Програма фестивалю “Східницьке літо” (0)