Інвестиційний проект «Повітряний експрес» не омине і Трускавець

By  | 02.02.2019 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Одеської ОДА, в Одеській області планується реалізація інвестиційного проекту «Повітряний експрес», який передбачає створення швидкісних пасажирських перевезень між обласними центрами та курортами Затока (Кароліно-Бугаз), Буковель і Трускавець. Меморандум про співпрацю було підписано між Одеською обласною державною адміністрацією і ТОВ «Міжнародна транспортна сервісна група ТВС».

«Додатковий вид пасажирських перевезень, сучасний авіаційний транспорт, обладнані вертолітні майданчики зі штучним або ґрунтовим покриттям на узбережжі Чорного моря — усе це дасть ще один поштовх до розвитку туризму в Одеській області. Це інвестиції у регіон і нові робочі місця, відтак ми підтримали перспективу реалізації такого проекту», — підкреслила заступниця голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова.

Меморандум передбачає, що до реалізації проекту долучаться «Міжнародна транспортна сервісна група» спільно з Американською корпорацією «Trans World Service» та корпорацією «EXIM». На першому етапі вони планують побудувати та обладнати в Україні 9 вертолітних портів. Саме стільки українських міст пропонується об‘єднати завдяки регулярним вертолітним перевезенням «Повітряній експрес».

За задумом інвесторів, перевозити пасажирів будуть важкі вертольоти Boeing Vertol 107-II та Boeing 234 Chinook на 26 і 44 пасажирських місць. Вони обладнані усім необхідним: туалетною кімнатою, буфетом, відділенням для багажу, поличками для ручної поклажі.

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