Ірина Садовська: «Законопроект #РейдерствоСтоп спрямований на покращення інвестиційного клімату в Україні»

By  | 07.12.2018 | Filed under: Акценти

На доручення Президента України Кабінет міністрів та зокрема Міністерство юстиції разом з народними депутатами та провідними бізнес-асоціаціями розробило законопроект під робочою назвою #РейдерствоСтоп, спрямований на покращення інвестиційного клімату в країні та усунення такого явища, як рейдерство. Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська у своєму відеоблозі.

Вона зазначила, що законопроектом пропонується низка змін, насамперед, ліквідація комунальних підприємств. «Така форма здійснення реєстраційних дій себе не виправдала. Найбільша кількість скарг, які надходили до Міністерства юстиції, стосувалися саме дій державних реєстраторів комунальних підприємств», – зауважила Ірина Садовська.

По-друге, всі держреєстратори на 1 січня 2019 року повинні складати кваліфікаційний іспит. По-третє, планується усунути проблему відсутності державних нотаріусів у віддалених регіонах.

Відтепер особа, яка має досвід роботи у сфері вчинення нотаріальних дій та працювала в органах юстиції, місцевого самоврядування або була помічником державного нотаріуса, зможе стати державним нотаріусом за умови відпрацювання трьох років у віддалених регіонах або там, де ускладнений доступ до отримання нотаріальних послуг.

Також відповідно до норм законопроекту 9311 передбачено відчуження частки ТОВ  на підставі нотаріально посвідченого договору, або на підставі договору, підписаному електронним кваліфікованим підписом сторін даного договору.

«Ми розробили запобіжник такому негативному явищу, як аграрне рейдерство. Відтепер особа, яка звертається до державного реєстратора за посвідченням договору оренди землі, може попросити проставити в державному реєстрі галочку. Це означатиме, що всі подальші договори, які укладаються цією особою, мають бути нотаріально посвідченими», – пояснила заступник Міністра.

Ще одним важливим нововведенням, включення якого до законопроекту одноголосно запропонували всі бізнес-асоціації, за словами Ірини Садовської, є відхід від сплати 1% приватним нотаріусам у вигляді державного мита. Також у законопроекті закладена важлива норма, відповідно до якої малозабезпечені верстви населення, багатодітні родини, учасники антитерористичної операції матимуть знижку 50% від сплати державного мита при здійсненні реєстрації, якщо громадяни не звільнені від сплати даного мита взагалі.

«Хочу окремо наголосити: всі провідні бізнес-асоціації України, а саме Американська торгівельна палата в Україні (АСС), Європейська Бізнес Асоціація (ЕБА), Спілка українських підприємців (СУП), а також Офіс ефективного регулювання BRDO та Офіс Бізнес-омбудсмена, підтримали ініційований нами законопроект. Сподіваємось, що Верховна Рада якнайшвидше прийме законопроект #РейдерствоСтоп», – наголосила заступник Міністра.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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