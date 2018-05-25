Іспанські туроператори розпочали знайомство з Львівщиною

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, у понеділок, 28 травня, представники туристичного бізнесу із Королівства Іспанія розпочали промоційний тур Львівщиною. В межах візиту туроператори зустрілись із головою Львівської ОДА Олегом Синюткою. Центральною темою зустрічі стала привабливість Львівщини для іспанського туриста.

Очільник області ознайомив гостей із туристичним потенціалом області, а також окреслив ті напрямки, які можуть бути цікаві іспанському туристу.

«Сьогодні ми можемо запропонувати сервіс на будь-який смак і задовольнити різноплановий попит. У нас фантастичні гори, найкращі мінеральні води, чудова архітектура та надзвичайно щедрі і привітні люди. В нас є широка пропозиція для туристів, які надають перевагу активному відпочинку – еко-стежки, пішохідні, велосипедні, кінні – як рівниною так і гірською територією. Різноманітною є і культурна частина відпочинку: від відвідин старовинних замків до місць історичного значення», – розповів Олег Синютка.

Також очільник області розповів про розвиток еко-туризму, який зацікавив іспанських туроператорів.

«Сьогодні ми робимо акцент в аграрному виробництві на еко-напрямку. Ми маємо біля 20-ти фермерських господарств, які спеціалізуються на еко-туризмі. Відтак турист може побачити чимало процесів, починаючи від того в яких умовах вирощуються тварини та виготовляється продукція, закінчуючи дегустацією», – додав Олег Синютка.

Представники іспанських тур-фірм вже ознайомились із архітектурою, історією та кухнею Львова.

«Місто Львів для нас є близьким. Наші туристи зацікавляться, бо це є зовсім інший вид відпочинку. Є позитивним те, що ми маємо прямий авіарейс. Ми сподіваємось, що після цієї зустрічі, нашого візиту та подальшої співпраці, ми ознайомимо наших туристів з цією інформацією і вони зацікавляться даним напрямком», – зазначила керівник групи, представник міжнародних авіаліній України у Мадриді Фернандес Елена.

«Україна нас дуже цікавить своєю територією, історичними спорудами, привабливими цінами та кухнею. Відповідно ми повинні зацікавити туриста. І тут важливо мати туристичного оператора з боку України. Важливим є напрацювання туристичних програм спільно із українськими партнерами аби максимально скористатись із прямого авіасполучення», – зазначила туристичний оператор «Політурс» Белен Руіз.

Промоційний тур іспанських тур операторів Львівщиною триватиме до 1 червня. Представники туристичного бізнесу Королівства Іспанія відвідають Волосянку, Славське, Урич, а аткож Трускавець.

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