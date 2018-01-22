Історія

By  | 23.01.2018 | Filed under: Публікації

Самотність. Робота. Суєта. Нерви. Напруга. Злість. Депресія. Виродки. Метрополія. Шум. Безсоння. Проблеми. Хвороби. Вихід?

Квиток. Поїзд. . «Карпати».

Курорт. Спокій. Піклування. Релаксація. Процедури. «Нафтуся». Парк. Розваги. Краса. Усмішки. Настрій. Полегшення.

Знайомство. Танці. Кіно. Вечір. Вечори. Прогулянки. Поцілунок. Крила. Натхнення. Радість. Життя. Повнота.

Кольорово. Люблю! Чекаю! Розставання. Надія.

Повернення. Зв`язок. Сенс. Зустрічі. Роздуми. Рішення. Сім`я. Нове. Піднесення. Ціль.

Налагодження. Прекрасно. Ідилія.

Квитки. Поїзд. Трускавець. «Карпати». Насолода. Подяка. Рекомендую.

Володимир

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