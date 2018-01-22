Самотність. Робота. Суєта. Нерви. Напруга. Злість. Депресія. Виродки. Метрополія. Шум. Безсоння. Проблеми. Хвороби. Вихід?
Квиток. Поїзд. Трускавець. «Карпати».
Курорт. Спокій. Піклування. Релаксація. Процедури. «Нафтуся». Парк. Розваги. Краса. Усмішки. Настрій. Полегшення.
Знайомство. Танці. Кіно. Вечір. Вечори. Прогулянки. Поцілунок. Крила. Натхнення. Радість. Життя. Повнота.
Кольорово. Люблю! Чекаю! Розставання. Надія.
Повернення. Зв`язок. Сенс. Зустрічі. Роздуми. Рішення. Сім`я. Нове. Піднесення. Ціль.
Налагодження. Прекрасно. Ідилія.
Квитки. Поїзд. Трускавець. «Карпати». Насолода. Подяка. Рекомендую.
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