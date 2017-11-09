Сьогодні, 10 листопада, в центральній міській бібліотеці Трускавця демонструвалась мистецька галерея робіт під назвою «Істина, доброта, терпіння». Наша експозиція сприяла відродженню духовного стану суспільства, пробудила в людях доброту. Зараз в такий жорстокий час ці картини передають теплоту, чистоту і якийсь кусочок щастя.

Жанри робіт – різні. Є ікони, пейзажі, портрети, натюрморти, графіка. Художників об’єднала одна спільна ідея: за допомогою мистецтва показати, яке прекрасне життя, якщо слідувати його високому принципу «Істина, доброта, терпіння». Це стародавня система морального і фізичного вдосконалення людини.

Сюжети картин свідчать про пошуки справжнього призначення людського життя, про зв’язок між добром і злом, прославляють божественну славу, закликають до співчуття і терпіння.

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар читального залу Трускавецької ЦБ

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