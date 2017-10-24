Італійці знайомилися з Трускавцем

Наприкінці минулого тижня у Трускавці побувала італійська делегація. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. «Керівники авіакомпанії «Ernest» Ilza Xhelo та Chady El Tannir знайомилися з Трускавцем. Італійці в захваті. Ходили всюди, цікавилися всім. Остання жирна крапка: заходимо на вечерю в ресторан – а там співають «Buona Sera», – зазначає Андрій Кульчинський.

На даний час кількість відпочивальників з Італії у Трускавці є мізерною, проте з започаткуванням авіасполучення «Львів – Мілан» ситуація може покращитися. Як зазначають в коментарях трускавчани, на курорті мали б серйозніше поставитися до вивчення іноземних мов, щоб вдосконалювати рівень сервісу для зарубіжних гостей.

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