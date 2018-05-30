7 червня 2018 року о 10.00 у Львові (Дзеркальна зала Львівського оперного театру, проспект Свободи, 27) розпочне свою роботу IV Міжнародна конференція «Соціальна відповідальність бізнесу».

Цього року учасники – представники компаній, науковці та представники влади – обговорюватимуть створення спільних цінностей між бізнесом та освітою: вивчатимуть вже реалізовані проекти, обговорюватимуть нові напрямки. Працевлаштування молоді та створення належних умов праці є надзвичайно актуальними проблемами для кожної області України, Європи. Вони також є частиною проблем Сталого розвитку, які світ має вирішити до 2030 року (25 вересня 2015 року 193 держави-члени Організації Об’єднаних Націй на Саміті зі сталого розвитку в Нью-Йорку одностайно прийняли нову глобальну програму сталого розвитку, що містить 17 цілей сталого розвитку, яких світ має досягнути до 2030 року).

Тому, на думку організаторів конференції, «важливо розуміти, куди ми рухаємося на усіх рівнях: регіональному, державному, світовому. Львівському бізнесу є чим пишатись у цьому напрямку і є куди рухатись далі» – говорить Дмитро Афтанас, президент Львівської ТПП.

Крім обговорень та дискусій, під час заходу буде підписано Пакт заради молоді, загальноукраїнська ініціатива. «Приєднавшись до Пакту, компанія бере спільні зобов’язання Пакту та стає частиною всеукраїнської спільноти компаній, що розвивають і працевлаштовують молодь. Це дозволить обмінюватись досвідом: стажування, конкурси, стипендії, менторські програми тощо» – Зазначає Марина Саприкіна, голова Центру «Корпоративна соціальна відповідальність. Серед підписантів – компаній Львівщини – «Маркет Універсал», «Ензим», Львівське відділення «Ощадбанку», Львівський медичний університет та інші.

Крім цього, у ході заходу відбудеться семінар «Відповідальна поведінка: вимоги до міжнародних компаній в Україні» та презентація одного з проектів успішної співпраці бізнесу та ГО – Першого авторського путівника українською мовою «Рим і Ватикан 753 д.н.е. – 2018 н.е.».

Реєстрація триває до 05 червня 2018 року. Кількість місць – обмежена.

Більше інформації та реєстрація on-line: https://lcci.com.ua/events/iv-mizhnarodna-konferenciya-socialna-vidpovidalnist-biznesu/ Сторінка події у Фейсбук: https://www.facebook.com/events/406014719808293/?active_tab=discussion

Організатори IV Міжнародної конференції «Соціальна відповідальність бізнесу»: Львівська торгово-промислова палата, Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», Центр міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас».

За підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства молоді і спорту України, Львівської ОДА та Львівської міської ради.

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