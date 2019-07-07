Іван Крулько розповів про досвід, пенсії та небезпеки

У неділю, 7 липня, Львівщину з робочим візитом відвідав народний депутат України, заступник голови партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» Іван Крулько. Зі своїх 38 років Іван Крулько половину присвятив політиці, адже почав працювати помічником народного депутата Бориса Тарасюка в 2002 р. Потім були робота в Міністерстві закордонних справ, депутатство в Київраді, інший політичний досвід. І ось в 2014 році уродженця села Грушово Тячівського району Закарпатської області було обрано до українського парламенту.

Темі що таке український парламент і чому так важливо, щоб туди потрапили люди з досвідом, Іван Крулько присвятив більшу частину своєї зустрічі з мешканцями та гостями Трускавця. Зустріч проходила в кіноконцертному залі ГКК «Карпати».

Чи підете ви на операцію до лікаря, який не має досвіду? Чи сядете в літак, знаючи, що за штурвалом пілот, котрий вперше його веде і не має жодного практичного досвіду польотів? То чому ж державні справи хочете доручити людям, котрі йдуть до парламенту, не маючи абсолютної уяви як має виглядати їхня робота і які функції парламенту взагалі? Іван Крулько зазначив, що тільки через 2-3 роки новачок може нарешті розібратися як функціонує цей складний механізм під назвою «Верховна рада». І виборці, котрі обирають людей без досвіду, купують кота в мішку, фактично йдуть на операцію до лікаря без досвіду чи сідають в літак пасажирами до пілота без жодної практики.

Земля – головна цінність України, тож держава повинна уважно слідкувати в чиї руки вона потрапляє. Мінімальна пенсія повинна становити 3 тисячі 092 гривні, і уряд Юлії Тимошенко готовий підвищити її протягом ста днів діяльності. Медична реформа повинна бути проведена, але зовсім по-іншому, ніж зараз, в інтересах людей, а не для «галочки» чи певного кола зацікавлених осіб. Україна повинна йти в європейському напрямку, але не лише деклараціями, а й покращенням стандартів життя, соціальним захистом, міцною дипломатією, прозорістю влади.

На ці та інші теми Іван Крулько спілкувався, відповідаючи на запитання з залу. Торкнувся він і місцевих питань, зокрема підтримки «Батьківщиною» на виборах кандидата-мажоритарника Івана Піляка. Іван Крулько зазначив, що особисто знає Івана Євгеновича і радіє, що є такі голови-господарники, котрі попри складні економічні обставини в країні шукають кошти, розвивають курорт, дбають про громаду. В залі була присутня громадська діячка з м. Дрогобич Лідія Надкернична, котра спробувала піддати сумніву вибір «Батьківщини» щодо підтримки Східницького селищного голови. На що Іван Крулько відповів категорично – я юрист, і звик довіряти тільки фактам, документам, а не голослівним твердженням.

Є велика небезпека того, каже Іван Крулько, що в новому парламенті будуть представлені реваншистські проросійські сили. Мова йде про Опозиційну платформу «За життя», котра згідно соцопитувань набирає близько 11% голосів виборців. Якщо такі сили як «ЄС» Порошенка (при умові проходження до ВРУ) стануть в жорстку опозицію до партії чинного президента України, то «Слузі народу» прийдеться йти на домовленості з партією «За життя», і це непокоїть «Батьківщину». Тому Іван Крулько наголошує: підтримка дій команди нового президента викликана передусім турботою про Україну та її майбутнє, а не бажанням за будь-яку ціну ввійти в коаліцію. Адже парламентські вибори – це фактично вибори Прем`єр-міністра України, і Юлія Тимошенко – найкращий кандидат на цю посаду. В неї є досвід, є бачення розвитку, а головне – є бажання втілювати проекти в життя.

Тож Іван Крулько попросив підтримати на виборах партію «Батьківщина» і кандидата від цієї політичної сили Івана Піляка.

Володимир Ключак

P.S. Початок зустрічі Івана Крулька у Трускавці можна переглянути в Фейсбуці за посиланням https://www.facebook.com/volodymyr.kluczak/videos/2325253074178037/

Також читайте