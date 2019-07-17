Іван Піляк: «Багато проблем Дрогобиччини можна вирішити, якщо стукати у всі двері»

Виборцям Дрогобиччини чомусь завше не фортунило із кандидатом-мажоритарником у Верховній Раді. Як правило, кандидат, щойно отримавши посвідчення народного обранця, відразу забував багатопроблемний 121 округ . Певні висновки мешканці Франкового краю вже зробили, тож тепер придивляються до тих кандидатів, які живуть та працюють на окрузі. Люди хочуть знати, які конкретні справи має в своєму доробку той чи інший претендент на мандат.

Одним з кандидатів, який має в своїй біографії історію успіху, є висуванець ВО «Батьківщина» Іван Піляк. Ось уже другу каденцію Іван Піляк є селищним головою курортної Східниці і за 9 років зробив тут великий поступ. Селищному голові вдалося підняти занедбаний курорт до рівня європейської оздоровниці. Завдяки Східниці не скотилися до стадії депресивного регіону всі довколишні гірські села. Сюди люди їздять на роботу, тут продають сільськогосподарську і сувенірну продукції, дари лісу. Також тут ціле літо тривають різноманітні фестивалі та святкові дійства, сюди приїжджає молодь на відпочинок. Якщо раніше подивитися на повітряну кулю або естрадну зірку вибігало пів села, то зараз східничан важко чимось здивувати. Тут є все: від кінних екіпажів до сучасного аквапарку.

Так, за останні 9 років Східниця стала серцем і окрасою гірської Дрогобиччини. Сюди їдуть відпочивальники з усієї України і далеко з-за її меж. Іван Піляк радіє,що скуштувавши заробітчанського хліба, потроху повертаються у рідні домівки земляки. Тепер і вдома можна непогано заробляти на життя. Такі факти є в рази красномовніші, аніж тисячі слів.

Слова обіцянок Іван Піляк не роздає просто так – він їх завжди дотримується. Тож, перш, ніж іти до виборця, добре вивчив проблематику округу, поспілкувався із фахівцями, щоб знати, що і як можна вирішити. «Якщо стукати у всі двері, то котрісь неодмінно відчитнять», – каже Іван Піляк. І це теж небезпідставно, бо саме завдяки такому «стуканню» східницькому селищному голові вдалося залучити в курорт сотні тисяч євро європейських грандів. Наймасштабніші з них – вже збудований амфітеатр (380 тис. євро) та будівництво очисних споруд (840 тисяч євро), яке стартує незабаром і розв’яже чи не найбільшу проблему Східниці – каналізування. Інвестиції, які надійшли за 9 років у курортне селище, годі й підрахувати, бо тільки готельно-житлового фонду за цей час збудовано 54 000 кв.м.!

Варто наголосити, що вся інфраструктура, облагородження, розвиток курорту відбуваються виключно за кошти власного бюджету, який тут давно перевиконують. Місцеві дороги будували теж, не чекаючи допомоги від держави, а за рахунок пайової участі бізнесу.

Коли Іван Піляк став селищним головою, бюджет Східниці становив близько 400 тисяч гривень, а зараз – понад 16 мільйонів (!) грн. Тобто зріс у 40(!) раз. Навіть врахувавши девальвацію гривні за ці роки, цифра вражає. «На одного мешканця, (а їх тут 2700 чоловік), припадає десь так само, як в маленькій гміні Польщі», – каже селищний голова. Ось реальний приклад, як створювати європейський рівень життя у себе вдома.

Але не хлібом єдиним… Іван Піляк не забуває про культуру, духовність, освіту, спорт. Ще в перший рік своєї каденції селищний голова запровадив у Східниці всі можливі гуртки для дітей. Підтримує Іван Піляк також книговидавництво, яке поляризує бойківський край. Дитячі танцювальні колективи Східниці їздять в Польщу та Литву, а на щорічний фестиваль «Східницьке літо» з’їжджаються юні таланти із цілого підгір’я. І естрадні зірки, що виступають тут, виключно з проукраїнською позицією та українською піснею.

Тож, набувши значного управлінського досвіду в органі місцевого самоврядування, Іван Піляк вирішив балотуватися у Верховну Раду. Каже, вже виріс «із цих штанів» і розуміє, що будучи депутатом, міг би зробити набагато більше не лише для східничан, а й для всієї Дрогобиччини. І хоч кандидат не був у жодній партії, на вибори вирішив іти в команді. Бо тільки так можна буде втілювати задумане. ВО «Батьківщина» вибрав не спроста – кандидат часто буває у Польщі і бачить, що там уже давно ефективно працюють певні пункти Нового курсу України. Це і страхова медицина, і банк землі, і перехід до економіки інноваційного розвитку.

Що стосується розвитку регіону, то Іван Піляк наголошує: без економіки поступу не буде. Потрібно зайнятися пошуком інвесторі в, створити сприятливий інвестиційний клімат. Варто вивчити проблематику підприємств, роботу яких ще можна відновити, і сприяти цьому на законодавчому рівні, полегшувати їм податкове навантаження. Залучення інвестицій – ключове питання, над яким спільно має працювати громада, місцева влада і депутат-мажоритарник.

Влада повинна працювати так, щоб мешканці кожного населеного пункту знали, що і коли в них буде зроблено , – переконаний Іван Піляк. Візьмемо ремонт доріг: якщо минулого року провели дорогу у Опаку, то мешканці сусіднього Залокотя, які й досі потерпають від бездоріжжя, мають знати коли дорога буде і в них. Якщо дитячий садочок будують в однім селі, то в сусіднім теж має бути така перспектива із прописаними термінами.

Але і участь громади в житті регіону – обов’язкова. Кандидат обіцяє регулярні зустрічі із виборцями : раз у рік відвідати кожне село і місто. Бо депутат має знати, що болить людей, аби виносити це на вищі щаблі влади. Депутат-мажоритарник – це не тільки законотворень, це передусім посередник між регіоном та столицею, координатор місцевих громад та лідерів.

Чітке планування, розробка алгоритму дій, дорожня карта з кожної проблеми за участі фахівців, контроль за виконанням, ну і, як вже було сказано «стукання у всі двері», – ось рецепт успіху від Івана Піляка. Тільки людина, яка має досвід успішної роботи в органах місцевого самоврядування, знає всі недоліки законодавства, знає що, де і як гальмує розвиток, може стати ефективною на вищих щаблях влади. В той час, як більшість претендентів на депутатський мандат в на зустрічах із виборцями роздають обіцянки, то Іван Піляк ділиться досвідом і розповідає про те, що вже зробив.

Тож, дорогі мешканці Дрогобиччини, шукайте інформацію про всіх кандидатів, аналізуйте, порівнюйте і думайте, за кого віддати голос. Бо, цитуючи Оксану Забужко, виборець теж має докласти зусиль, аби зробити правильний вибір. Як мінімум, знайти і перечитати всі програми та доступну інформацію про кандидатів. Довідатися, що реальне зробив той чи інший кандидат для своїх земляків, свого краю. І тоді вибір буде безпомилковий, а від цього виграє весь округ.

Віра Чопик, газета «Твоя Фортуна»

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