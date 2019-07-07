Іван Піляк: «У випадку обрання народним депутатом України я буду зобов’язаний у рівній мірі перейматися не лише Бориславом та Східницею, а допомагати вирішувати проблеми усього краю»

Цьогорічні дочасні парламентські вибори суттєво відрізняються від усіх попередніх виборчих кампаній. Уперше у списках кандидатів у депутати до Верховної Ради України зареєстровано п’ять осіб, які так чи інакше пов’язані із нашим містом, а троє вказали, що є мешканцями Борислава.

Для пересічного виборця кандидат у народні депутати по 121 виборчому окрузі від ВО «Батьківщина» Східницький селищний голова Іван Піляк є неординарною і цікавою особистістю. За результатами місцевих виборів 2015 року селищного голову Східниці підтримала рекордна кількість виборців – 82%. Подібної підтримки в Україні не мав жоден кандидат. І це не дивно. Східниця сьогодні інтенсивно розвивається, а Східницький селищний голова Іван Піляк став відомий усій Україні, як керівник органу місцевого самоврядування, що зумів забезпечити стабільний розвиток селища-курорту, яке за доходами у розрахунку на одного мешканця посідає одне з перших місць в державі. Фестиваль повітряних куль, змагання позашляховиків «Східниця-Трофі», народно-пісенний фестиваль «Східницьке літо», День курорту Східниця – ось далеко не повний перелік заходів, які з приходом Івана Піляка з’явилися у курортному селищі та набули статусу регіональних заходів. Справжній український патріот і державник. Людина слова і діла. Після офіційної реєстрації редакція вирішила поспілкуватися із паном Іваном та запитати, чого можуть очікувати виборці у випадку обрання народним депутатом України.

– У списку кандидатів у народні депутати України по 121 Дрогобицькому виборчому окрузі, окрім Вас, зареєстровано ще чотири представники, які так чи інакше пов’язані із Бориславом. Як Ви ставитеся до ідеї об’єднання виборчих потуг бориславців навколо одного кандидата?

– Дуже позитивно. Українська історія довела, що взаємне поборювання ніколи не йшло нам на користь. На жаль, коли відбувалася публічна дискусія навколо цього питання я перебував у Києві, тому не мав можливості висловитися з цього приводу. Об’єднання зусиль навколо одного кандидата у рази збільшує шанси Борислава мати свого представника у Верховній Раді України. Тому я всіляко буду підтримувати таку ідею. Однак відразу хочу зазначу, що, як завжди, проблеми такого об’єднання ховаються в дрібницях – навколо кого має відбуватися об’єднання кандидатів у депутати від Борислава – самовисуванця Назара Жолобовича, представника партії Ляшка Віктора Руднєва, Люби Голубіцької від «Самопомочі» чи мене – кандидата від «Батьківщини».

– Ви, я так думаю, вважаєте, що об’єднання має відбутися навколо «Батьківщини» чи, даруйте за відвертість, висуванця партії Юлії Тимошенко у 121 виборчому окрузі Івана Піляка?

– Хочу зауважити, що Ваша іронія тут недоречна. Політика завжди була мистецтвом можливого, а не бажаного. Соціальні опитування говорять, що за результатами цьогорічних позачергових виборів у склад Верховної Ради увійдуть п’ять політичних партій – «Слуга народу», Опозиційний блок, «Голос» Святослава Вакарчука, «Європейська Солідарність» та ВО «Батьківщина». Судячи із публічних заяв, партія Петра Порошенка уже зараз задекларувала, що стає у жорстку опозицію до президента та його політичної сили. Відтак парламентська коаліція, судячи із прогнозів політтехнологів, буде формуватися на базі пропрезидентської партії «Слуга народу» із «Батьківщини» Юлії Тимошенко та «Голосу» Святослава Вакарчука. Треба сказати, що серед цих політичних сил лише «Батьківщина» має чітку економічну стратегію розвитку держави. До розробки цієї програми, що отримала назву «Новий курс» були залучені кращі українські фахівці у галузі економіки, соціології та права і міжнародні експерти. По кожному напрямку розвитку української держави у програмі виписано чітко розроблений план дій, який партія має наміри реалізувати після входження у Верховну Раду. Ми всі прекрасно розуміємо, що вибори парламенту – це вибори нового прем’єр-міністра України, який буде визначати економічну стратегію розвитку України на найближчих п’ять років. ВО «Батьківщина має не лише чітко виписану програма дій, але й команду фахівців, які здатні реалізувати цю програму. Лідер партії Юлія Тимошенко чітко заявляє, що новообраний парламент, який створить коаліцію і обере Уряд, дасть можливість відчути українцям перші зміни у державі на краще у перших 100 днів роботи. ВО «Батьківщина» чітко заявляє, що всі засадничі речі, які є в «Новому курсі» – реальні до виконання, а лідер партії відверто говорить, що уже сьогодні в Україні можна удвічі зменшити вартість природного газу для населення, а упродовж 5 років підняти середню заробітну плату до рівня Польщі. Серед напрацювань, які містить «Новий курс», є також чітко виписаний план дій для досягнення миру на Сході України, питання соціально-економічного характеру, відновлення видобутку українського газу, запровадження страхової медицини, відновлення грошових виплат при народженні дитини. Причому суми цих виплат є суттєвими: 50 тисяч гривень при народженні першої дитини, 100 – другої та по 150 – третього та кожного наступного малюка. У новому економічному курсі України, який пропонує «Батьківщина», зазначається, що потрібно всіляко стимулювати відновлення в країні народжуваності та створювати всі умови для щасливого і заможного життя майбутніх поколінь українських громадян, які б щасливо жили на землі своїх батьків та дідів і не шукали щастя за кордоном, як це відбувається зараз. Люди хочуть мати надію, достойне життя для себе та своїх дітей. Власне, тому серед пропозицій партійних лідерів, які запропонували мені балотуватися до Верховної Ради від партії, як кандидату-мажоритарнику, мій вибір зупинився саме на «Батьківщині». Щоб там не говорили, але сьогодні, на мій погляд, ВО «Батьківщина» є тією політичною силою, яка здатна вивести державу із кризи. В Україні можна зробити так, що працювати вдома стане вигідніше, аніж за кордоном, що в нашій державі можна брати низькі кредити на житло, отримувати високі стипендії та достойні допомоги на дітей та зарплати. Тому я, будучи безпартійним, погодився балотуватися від «Батьківщини», бо мої погляди на економічний розвиток України співпадають із програмними цілями Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

– Даруйте на слові, але ми ведемо зараз мову не про партію, а про кандидата-мажоритарника від «Батьківщини» по 121 Дрогобицькому виборчому окрузі – Східницького селищного голову Івана Піляка. Думаю, не відкрию Вам таємниці, коли скажу, що прагнення Східниці утворити окрему ОТГ і вийти з-під опіки Бориславської міської ради, сприймаються у Бориславі, м’яко кажучи, неоднозначно, а дехто із бориславських депутатів та громадських діячів відверто називають Вас «сепаратистом», що посягнув на святая-святих міста – його цілісність. Що можете сказати з цього приводу?

– Говорити можна що завгодно, як і навішувати ярлики на кожного, чиї погляди тобі не подобаються. Ми колись щось подібне в нашій історії уже переживали. Тоді людей ділили за принципом друзів та ворогів та навішували різноманітні ярлики, про які я б волів помовчати. Я не хотів би повертатися до тих часів знову. Суть не у тому, що говорять, а швидше в тому, що не завжди сказане, відповідає дійсності. Я ніколи не був членом жодної політичної партії, а тим більше сепаратистом. Хочу сказати своїм опонентам, що завжди був патріотом своєї землі і державником. На кожній посаді, яку довелося обіймати, старався працювати так, щоб людям від результатів моєї праці жилося краще та заможніше. Тепер щодо бажання селищної громади створити окрему ОТГ із центром у Східниці. Це, як дехто вважає, не примха Східницького селищного голови Івана Піляка, а усвідомлене рішення, ухвалене на громадських слуханнях східницькою громадою і затверджене на сесійному засіданні депутатами Східницької селищної ради. Як селищний голова Східниці, я зобов’язаний виконувати це рішення громади, яка обрала мене головою. У чому полягає мій сепаратизм? Невже тільки у тому, що я добросовісно виконував свої посадові обов’язки і виходив до інших громад із пропозицією обговорити та оформити відповідним рішенням ідею створення окремої територіальної громади із центром у Східниці. Хтось із тим погодився, хтось вирішив ще над цією ініціативою поміркувати. Це нормальний підхід до вирішення важливих питань у демократичному суспільстві. Хочу зазначити, що про свої наміри виступити з ініціативою утворення окремої ОТГ Східниця не ховалася, а відверто заявила на кущовій нараді за участю міського голови Борислава, селищних та сільських голів, яка проводилася за ініціативи Регіонального офісу реформ Львівщини у залі засідань Бориславської міської ради відразу після оприлюднення Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад». На той час у склад великої Бориславської ОТГ входило 17 адміністративно-територіальних одиниць Дрогобицького району, включаючи території Східницької та Підбузької селищних, а також Модрицької, Дережицької, Попелівської, Ясенице-Сільнянської, Бистрицької та Довжанської Гірських, Новокропивницької, Опаківської, Рибницької, Старокропивницької, Ластівківської, Залокоцької, Смільнянської, Нагуєвицької та Урізької сільських рад. Сьогодні усім зрозуміло, що у склад великої Бориславської громади не увійдуть Модрицька та Дережицька сільські ради. Свої об’єднавчі амбіції продовжує відстоювати Підбуж, проте для Борислава чомусь проблематичною залишається лише Східниця.

– Можливо, проблема якраз і полягає у тому, що Східниця не має самостійного статусу і не може без окремого рішення Верховної Ради України стати центром окремої ОТГ?

– Ніхто наразі ОТГ не створює. Йде звичайний процес публічного обговорення можливого створення окремої ОТГ у рекреаційній зоні Карпат, яка б сприяла подальшому стрімкому та ефективного розвитку територій, що бачать своє майбутнє у розвитку лікувально-оздоровчої та туристично-відпочинкової галузей. Села гірської зони Дрогобицького району: Опака, Рибник, Майдан, Бистриця і Довге Гірські, Старий і Новий Кропивник сьогодні зорієнтовані на розвиток відпочинку та активного туризму. І вони мають право вибрати саме такий вектор свого розвитку. Ніхто не заперечує, що Борислав – велике промислове місто із давньою історією та традиціями, яке також повинно розвиватися за своїм, як любив говорити Іван Франко, напрямом розвою. Колись Борислав і Східниця були потужними центрами нафтовидобутку і мали один вектор розвитку. Сьогодні реалії зовсім інші. Борислав надалі вважається промисловим містом. Східниця завдяки мінеральним джерелам більше сорока років поспіль розвивається як бальнеологічний курорт. Причому статус Східниці як курорту офіційно визнано на державному рівні. Тому найдоцільніше, щоб і Борислав, і Східниця не конкурували між собою, а розвивалися надалі за тими векторами, якими вони розвиваються сьогодні.

– Але більшість мешканців Борислава вважають, що у випадку Вашого обрання депутатом Верховної Ради, про розвиток міста можна буде забути, оскільки Ви, більше будете дбати про розвиток Східниці. Для нікого не є таємницею, що селище сьогодні намагається отримати статус міста обласного підпорядкування і тому люди вважають, що у випадку обрання до парламенту, Ви будете лобіювати інтереси курорту, а не Борислава.

– Скажу відразу, що подібні судження не мають під собою жодного підгрунтя. Ситуація взаємин Борислава і Східниці, схожа на взаємовідносини Червонограда із м. Соснівкою та селищем Гірник, які Верховна Рада України нещодавно вивела із підпорядкування міської ради Червонограда і зробила окремими населеними пунктами. Не залежно від того, чи буду я обраний депутатом Верховної Ради чи ні, механізм розгляду питання надання Східниці статусу міста обласного підпорядкування запущений. Проблема полягає у тому, коли питання надання курорту статусу міста обласного підпорядкування із Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергія Власенка потрапить на розгляд Верховної Ради. Думаю, виборцям треба зрозуміти, що я балотуюсь кандидатом у народні депутати України від ВО «Батьківщина» по 121 Дрогобицькому окрузі. У випадку мого обрання народним депутатом України я буду зобов’язаний у рівній мірі перейматися не лише Бориславом та Східницею, а допомагати вирішувати проблеми усього краю. Тому підхід до вирішення проблем Дрогобиччини за містечковим принципом вважаю неприпустимим. Запорукою подальшого успішного розвитку як Східниці, так і Борислава є реалізація стратегічного курсу «Батьківщини» на розвиток держави. Зрозуміло, що, як депутат-мажоритарник, я буду зобов’язаний лобіювати вирішення найбільш актуальних проблем краю, які для Борислава та Східниці є спільними. Це дороги, вода, каналізація, екологія та сміття. Думаю, що зможу переконати лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко для вирішення питання водозабезпечення Борислава та Східниці застосувати досвід вирішення подібних проблем 2002 року. Тоді для вирішення питання забезпечення Львова чистою питною водою уряд Юлії Тимошенко виділив необхідну суму коштів, які дозволили місту перейти на цілодобове постачання. Тепер у Львові ніхто і не згадує, що місто роками потерпало від нестачі води, хоч ця проблема не вирішувалася упродовж багатьох років. Пріоритетними напрямками моєї роботи, якщо виборці довірять представляти інтереси краю у Верховній Раді України, буде також будівництво доріг та вирішення проблеми загазованості м. Борислава з урахуванням інтересів міської громади. Серед першочергових завдань є також збільшення видобутку нафти та газу на Бориславському родовищі, а також відновлення роботи озокеритової шахти, без чого вирішити питання дегазації території у центральній частині міста не реально. Східниця та Трускавець зацікавлені в тому, щоб унікальні лікувальні властивості Бориславського озокериту використовувалися у лікувально-оздоровчих закладах курорту. І це та правда, яку не можна заперечити.

– Нещодавно мої добрі знайомі вирішили познайомитися через мережу Інтернет із Вашою особою більш детально. Хочу сказати, що інформація, яку вони знайшли на окремих, так званих, «антикорупційних» сайтах працює не на Вашу користь. Що скажете з цього приводу?Чи маєте намір у якийсь спосіб реагувати на ці звинувачення?

– Східна мудрість говорить, що кожен знаходить те, що шукає. Людина носить свій світ у своєму серці. І якщо в минулому в ньому не знайшлося місця для чогось хорошого, то і у майбутньому така людина не здатна знайти щось краще. За вісім років головування окремі «діячі» на мене вилили стільки бруду, що на одні лише реагування довелося б затратити півжиття. Тому я не реагую на усі ті, вибачайте на слові, «бздури», які пишуть про мене на фейкових сайтах. Собаки гавкають, а караван іде. Тому вашим знайомим я порадив би приїхати до Східниці та власними очима побачити курорт, який був збудований зусиллями людей без значних державних капіталовкладень. Усе, що нам вдалося досягнути, було створено самими східничанами, які прагнуть жити на рідній землі краще та заможніше. Сьогодні дуже багато говориться про недосконалість українського законодавства. Я не заперечую, що багато чого в нашому житті та державі потребує змін. Проте, на моє переконання, найперше, чого ми повинні навчитися, так це жити у рамках діючої Конституції та законів, не порушувати їх, не хамити, не смітити, поважати людську гідність, бути чесним перед собою та іншими, не кривити душею, любити ближнього, як самого себе – і тоді наше життя почне неодмінно змінюватися на краще.

– Що побажаєте виборцям на завершення нашої розмови?

– Простих, але водночас дуже потрібних речей – миру, спокою, достатку. Достойне життя та процвітаюча Україна залежать від вибору кожного з нас. Тому на завершення нашої розмови, хочу звернутися до всіх мешканців Дрогобиччини з проханням прийти на виборчі дільниці та проголосувати. Від вашого вибору залежить не лише майбутнє рідного краю, але й усієї України. Тому не кривіть душею, а будьте чесними перед людьми та своєю совістю.

Розмову записав Петро Магур, газета «Нафтовик Борислава»

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