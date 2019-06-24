Іван Піляк: «Я працюю на перемогу, а шанси мають усі»

Зустріч з кандидатом у депутати – це завжди нагода з перших рук отримати відповіді на актуальні запитання, почути про бачення розвитку регіону, поспілкуватися та пізнати людину.

Першим з усіх кандидатів до ВРУ від Дрогобиччини, хто провів прес-конференцію для журналістів регіону, став висуванець партії «Батьківщина», Східницький селищний голова Іван Піляк. Розмова проходила сьогодні, 2 липня, у невимушеній атмосфері однієї з дрогобицьких кав’ярень. На зустрічі були присутні представники найпопулярніших ЗМІ Дрогобиччини – як друкованих, так і Інтернет-видань та радіо.

Іван Євгенович розпочав свою бесіду з того, що навіть складні проекти можна реалізувати, якщо є бажання. Те, як змінилася Східниця за часи урядування Івана Піляка, є красномовнішим за тисячі слів. Початок зустрічі Івана Піляка з журналістами можна переглянути на Фейсбуці за посиланням https://www.facebook.com/volodymyr.kluczak/videos/2316231061746905/

Кандидат розповів, що мав зустріч з Юрієм Флюнтом відносно концепції Індустріального парку в Бориславі. Нагадаємо, що власника заводу «РЕМА» Юрія Флюнта, впливову та авторитетну в місті людину, вважали одним з тих, хто міг стати єдиним кандидатом від Борислава, щоб відстоювати інтереси міста нафтовиків. Проте пан Юрій вирішив не балотуватися до ВРУ. Підтримка Юрієм Флюнтом кандидата від «Батьківщини» майже автоматично виводить Івана Піляка на одного з лідерів виборчих перегонів у місті нафтовиків.

Але повернімося до прес-конференції. Після вступного слова Івана Піляка журналісти почали сипати запитаннями. Вони стосувалися теми ОТГ у Східниці та Трускавці, відродження промислової слави Борислава та Дрогобича, неврегульованості в законодавстві в справах так званих міст-«матрьошок» типу Стебника в складі Дрогобича чи Східниці в складі Борислава, та інших тем. Селищного голову Східниці також запитували чому балотується саме від «Батьківщини», кого бачить основним конкурентом, чи не боїться бруду у свою адресу, чи не жаль буде покидати Східницю та переїжджати на роботу до Києва.

Відповіді були лаконічними і водночас чіткими. Саме цей факт свідчить, що перед журналістами сидить не політик-балабол, котрий може теревенити годинами, і не популіст, а людина, котра цінує і свій, і чужий час.

- Я не є і ніколи не був членом жодної партії, – каже Іван Піляк. Своє балотування від «Батьківщини» пояснює просто: балотуватися від партії Порошенка немає сенсу, бо що може зробити для краю опозиційний депутат, а йти в одній компанії зі співаками та шоуменами діловій людині не личить. Швидше за все Юлія Тимошенко стане прем`єр-міністром України, і при підтримці фракції «Батьківщини» можна буде вирішити чимало питань, важливих для Дрогобиччини.

Відповідаючи на запитання про конкурентів та можливий бруд, Іван Євгенович зазначив, що бруду під час його перебування на посаді селищного голови було вилито на нього чимало. Але він ніколи не відповідав злом на зло, ніколи не очорнював своїх опонентів. Тож і тепер не буде, надіючись на чесну передвиборчу агітацію. Щодо конкурентів, то шанси є в кожного, зазначив Іван Піляк. А вже громада вирішить кого обрати, а кого ні.

- Я працюю на перемогу, а шанси мають усі, – зазначив кандидат. Він висловив надію, що решта передвиборчого періоду пройде так само спокійно та мирно, як це було досі. Тут дозволимо собі не погодитися з кандидатом, адже судячи з того, які одіозні фігури працюють в деяких штабах інших кандидатів, слід очікувати і провокацій, і різного роду «чорнухи». Ті, що запам’яталися підкупами виборців і були наближеними до темних сил навряд чи змінилися і стануть на сторону світла та добра.

Прес-конференція Івана Піляка тривала близько години і дозволила журналістам зробити свої висновки відносно цього кандидата. Мої висновки такі: небагатослівний, діловий, конкретний, досвідчений. Які висновки інших колег-журналістів, можна буде дізнатися з їхніх публікацій.

А тим часом нагадаємо, що до дня виборів залишилося 19 днів. 21 липня Україна обере новий парламент, половину якого складуть депутати, які пройдуть за закритими партійними списками, а решта 225 – мажоритарники, що представляють конкретні округи.

Дрогобиччина – це 121 виборчий округ, на якому зареєстрований 21 кандидат. Іван Євгенович Піляк, селищний голова Східниці, безпартійний, висунутий партією ВО «Батьківщина», є одним з фаворитів виборчих перегонів, тобто має реальні шанси представляти інтереси нашого краю у найвищому законодавчому органі країни.

Володимир Ключак

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