Іван Піляк: «Якщо стукати, то можна всі двері відкрити!»

Дострокова виборча кампанія до Верховної Ради України, що не день, то набирає стрімкіших обертів. Менше трьох тижнів відділяє українців від дня голосування. Майбутні претенденти на мандат депутата ВР намагаються донести до людей програми, з якими йдуть на вибори та залучитися підтримкою широкого кола електорату. Як бачить розвиток Дрогобиччини Іван Піляк, кандидат у 121 виборчому окрузі, та чому вирішив балотуватися до ВР України – пан Піляк особисто розповів під час прес-конференції, на яку запросив з десяток журналістів.

Івана Євгеновича представляти широкому загалу не має змісту – він особистість знана. Пану Піляку 50 років, освіта вища, перебуває на другому терміні селищним головою Східниці, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина». Свій діалог із журналістами Іван Піляк розпочав з того, що поспішив повідомити, чому пристав на пропозицію «Батьківщини» бути делегованим до ВР України від цієї політичної сили.

- Я не є і не був членом жодної партії. Та от «Батьківщина» запропонувала мені разом з нею йти на вибори. Я поділяю чимало постулатів цієї політсили, особливо в тих питаннях, які стосуються поетапного підвищення заробітних плат населенню, які Юлія Тимошенко має намір за 5 років довести до рівня європейських. Також солідарний у питанні створення «банку землі», вирішенні низки соціальних проблем тощо. З іншої сторони я чітко усвідомлюю – потрапивши до ВР та не будучи в жодній із фракції, до думки та дій такого депутата мало хто прислухається. Тому, заручившись підтримкою цієї фракції, впевнений – вдасться зреалізувати набагато більше, ніж самому. Тим паче лідер «Батьківщини» має амбітні плани на крісло прем’єр-міністра, тож, думаю, спільними зусиллями ми зуміємо зробити чимало корисного для нашого краю, – наголосив пан Піляк.

Увійти у велику політику Іван Піляк вирішив не випадково. Жартома каже: виріс із штанів мера, оскільки обіймає найвище посадове крісло в Східниці другий термін, а ще за цей час виробив імунітет до «політичного бруду» та неприязні з боку конкурентів. А якщо відверто, то кандидат зізнається – у ВР йде, щоб добиватися якісних змін у державі та допомогти Дрогобиччині розв’язати низку болючих проблем.

- Я відкритий до співпраці. Якщо б я став депутатом ВР України, то свою роботу розпочав би з того, що в кожному місті зібрав би активістів і ми б напрацювали так звану дорожню карту. По ній я б звітував щорічно, що вдалося із запланованого зробити. Я чітко переконаний, якщо наполегливо стукати, то можна відкрити чимало дверей. А ще добре знаю проблеми, якими болить наш регіон – це і екологічні питання, проблеми працевлаштування, закриття заводів-гігантів, нарощення економічних темпів та обертів, тощо – одне слово, працювати є над чим, – запевняє Іван Піляк.

Цікавою є думка кандидата стосовно болючих точок Дрогобиччини – проблеми утилізації сміття в регіоні та створення ОТГ. Що стосується сміттєвої теми, то ту Іван Піляк категоричний та рішучий – підтримує думку, що в регіоні має функціонувати сміттєпереробний завод. Відтак кожен населений пункт має прийти до розділення та сортування сміття – тоді сміттєвої кризи нам вдасться уникнути.

Що стосується питання ОТГ, яке особливо гостро стоїть у Трускавці та Східниці, бо це курорти – то тут кандидати каже: «Стосовно чинного законодавства Трускавець може не створювати ОТГ, бо є містом обласного значення, тож приєднувати до себе сусідні села чи ні – його особисте рішення. Хоча я вітаю погляд Трускавця в сторону гірських сіл (Орів, Зимівки), бо вважаю, що курорт має розвиватися не тільки в плані лікування , але й рекреації. Що стосується Східниці – то Борислав не хоче відпускати нас, хоча нашому курортному селищу теж було б краще із селами, де можна розвинути нові туристичні маршрути та рекреацію, – переконує пан Піляк.

Загалом про рішучі дії та наполегливість майбутнього кандидата в праці більше говорять його вчинки – у період перебування Івана Піляка на посаді мера Східниці курортному селищу вдалося зреалізувати не один цікавий проект: відкрити літній амфітеатр, побудувати очисні споруди, підлагодити школу, відкрити питну галерею та туристично-інформаційний цент, тощо. При цьому більшість коштів на ці проекти взяті або із місцевого бюджету, або ж здобуті європейські гранти. Тож як вирішувати болючі питання та де знаходити фінанси для цього, пан Піляк точно знає.

Наталя Зелена, «Джерела Трускавця»,

фото Вадима Малишева

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