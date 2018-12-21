Іван Семенович Сміян: до 90-річчя від дня народження

10 січня 2019 р. виповнюється 90 років від дня народження старійшині учених-дослідників лікувальних чинників курорту Трускавець, доктору медичних наук, професору, члену-кореспонденту АМН України, академіку Академії Вищої школи України, академіку Міжнародної академії інтегративної антропології, заслуженому працівнику Вищої школи України, багаторічному завідувачу (1970-2003 рр) та професору (2004-2006 рр) клініки педіатрії лікувального факультету, проректору з навчальної роботи (1975-1981 рр), згодом – ректору (1981-1997 рр) Тернопільського державного медичного інституту (згодом – академії, а зараз – університету) ім. акад. І.Я. Горбачевського Іванові Семеновичу Сміянові.

До перелічених звань і посад слід додати ще й головування в обласній Асоціації педіатрів, членство в редакційних колегіях газети “Ваше здоров’я”, журналу “Педіатрія, акушерство і гінекологія” і, що нам дуже приємно, журналу “Медична гідрологія та реабілітація” та почесне головування у громадській Ученій раді при ЗАТ “Трускавецькурорт”.

За 1997 рік Інтернаціональний біографічний центр Кембріджського університету визнав І.С. Сміяна “людиною року”, його біографія видрукувана у книзі “2000 найвидатніших людей ХХ століття”. Під керівництвом Вчителя впродовж 1971-2008 рр. захищено 4 докторських і 39 кандидатських дисертацій (пікантна деталь – майже всі вони жінки).

І.С. Сміян народився 10 січня 1929 року на Сумщині в селянській сім’ї. Медичну діяльність розпочав на Тернопільщині в якості фельдшера-акушера. У 1957 році закінчив педіатричний факультет Харківського медичного інституту і був скерований на роботу у дитячий санаторій курорту Трускавець, який став першим етапом його практичної і наукової діяльностей, які розпочалися синхронно.

Впродовж 1957-1962 рр. Іван Семенович, обіймаючи посади завідувача відділом та, згодом, головного лікаря, перетворив свій санаторій у справжній науковий центр дитячої бальнеології. Саме там була виконана кандидатська дисертація “Санаторное лечение детей с хроническими гепато-холециститами на курорте Трускавец”, захищена у Харкові в 1961 році. Матеріали дослідження відображені в брошурі “Лікування дітей на курорті Трускавець” (1960) і монографії “Санаторно-курортное лечение детей с хроническими заболеваниями печени и желчних путей” (1962). Ці піонерські публікації отримали у свій час широке визнання на теренах СРСР. Усвідомлюючи, що переріс формат головного лікаря санаторію, амбіційний молодий вчений зайнявся пошуком наукового закладу для подальшої самореалізації. Найлогічнішим місцем продовження багатообіцяючої наукової кар’єри мав би стати Львівський медичний інститут. Проте його очікувало прикре розчарування – небезпідставні сподівання отримати запрошення зайняти посаду принаймні асистента кафедри виявились марними. Тому, пристрасно прагнучи по-справжньому займатись наукою, він змінив Трускавець на Мукачево, посівши за конкурсом посаду завідувача відділу Закарпатського НДІ охорони материнства та дитинства. Однак його ждало чергове розчарування: науковий рівень цього закладу ненабагато перевищував такий щойно залишеного з жалем трускавецького санаторію. Пропрацювавши близько року, Іван Семенович прийняв доленосне рішення перебратись на Кавказькі Мінеральні Води, отримавши посаду старшого наукового співробітника П’ятигорського НДІ курортології. Підсумком цього періоду, найплодотворнішого і найщасливішого, за власним зізнанням ювіляра, стали докторська дисертація “Хронические заболевания гепато-билиарной системи у детей и их санаторно-курортное лечение” (Харків, 1968) та монографії “Климато-бальнеологическое лечение хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей” (1967), “Лечение детей на Кавказских Минеральних Водах” (1972). Після переїзду в Тернопіль курортологічні аспекти педіатрії продовжували посідати значне місце в думках та діяннях професора. Свідченням цього є монографії “Комплексное лечение детей с хроническими заболеваниями печени и желчних путей в условиях курорта” (1973), “Курорты и дети” (1980), розділи “Заболевания органов пищеварения” і “Заболевания почек” в колективній монографії “Бальнеотерапия при заболеваниях в детском возрасте” (1980). Остання монографія, разом із монографією проф. Єсипенка Б.Є. “Физиологическое дествие минеральной воды “Нафтуся” (1981), стали наріжними каменями трускавецької наукової школи бальнеології, яка остаточно сформувалася у 1989 році. Неабияк пригодилася для становлення школи книга Сміяна І.С. та Карачевцевої Т.В. “Детская курортология” (1985). Так що, образно кажучи, ми вважаємо Івана Семеновича прорабом будівництва своєї школи, яка налічує 7 докторів і 35 кандидатів наук, котрі посідають провідні позиції в українському рейтингу Google Scholar “Rehabilitation Therapy”. Зокрема, Попович І.Л. очолює рейтинг (індекс Гірша 20), четверту позицію посідає Бариляк Л.Г. (9), далі йдуть Івасівка С.В. (8), Флюнт І.С. (8), Ковбаснюк М.М. (8), Королишин Т.А. (8), в топ-20 попали також Ружило С.В. (7), Білас В.Р. (7), Козявкіна О.В. (7), Козявкіна Н.В. (6), Бабелюк В.Є. (6), Чебаненко О.І. (6), Ковальчук Г.Я. (6).

Зі свого боку, академік люб’язно прийняв запрошення увійти до складу редколегії заснованого в 2003 році журналу “Медична гідрологія та реабілітація”, а в 2008 році став Почесним Головою Вченої Ради при ЗАТ “Трускавецькурорт”.

Серед багатющої творчої спадщини ювіляра вагома частка належить публікаціям в галузі бальнеології.

Монографії

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2. Смиян И.С. Санаторно-курортное лечение детей с хроническими заболеваниями печени и желчных путей. – М.: Медицина, 1962. – 130 с.

3. Смиян И.С. Климато-бальнеологическое лечение хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей. – М.: Медицина, 1967. – 236 с.

4. Смиян И.С. Лечение детей на Кавказских Минеральных Водах. – Ставрополь, 1972. – 85 с.

5. Смиян И.С. Комплексное лечение детей с хроническими заболеваниями печени и желчных путей в условиях курорта. – М.: Медицина, 1973. – 192 с.

6. Смиян И.С. Курорты и дети / Под ред. Е.В. Шуховой. – Ставрополь, 1980. – 78 с.

7. Смиян И.С., Карачевцева Т.В. Детская курортология. – К.: Вища школа, 1985. – 280 с.

8. Смиян И.С., Луговая О.И. Заболевания органов мочеполовой системы у детей. – К.: Здоров’я, 1990. – 144 с.

9. Сміян І.С. Лікування дітей на питних курортах.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 72 с.

Розділи у монографіях

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3. Смиян И.С., Каменский Е.А. Основные принципы организации лечения детей на курортах Кавказских минеральных вод // Курортное лечение детей. – М.: Медицина, 1967. – 13 с.

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Щиро вітаємо Івана Семеновича із славним ювілеєм, бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги і надіємось на продовження контактів.

Асоціація учених Трускавця

Готельно-курортний комплекс “Карпати”

Редколегія журналу “Медична гідрологія та реабілітація”

Громадська Учена рада при ПрАТ “Трускавецькурорт”

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