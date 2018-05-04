Іван Сперелуп з Ходорова віддав своє молоде життя за Україну

Бойові дії на території нашої держави, на жаль, продовжуються. Тисячі воїнів віддали своє життя за Україну. На сьогодні Львівщина втратила вже 286 своїх захисників. Останньою невиправною втратою став 21-річний Іван Сперелуп з міста Ходорова.

Народився Сперелуп Іван Вікторович 14 серпня 1996 р. у селищі Слов’яносербськ, що на Луганщині, у сімʼї шахтаря. Проте, невдовзі, його сімʼя переїздить на Львівщину. В місті Ходорів проходить усе дитинство Івана.

У Ходорівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 хлопець здобув загальну середню освіту. Вчителі відгукуються про загиблого захисника, як про здібного відповідального та дисциплінованого учня.

Відразу після закінчення школи, Іван, як свідомий громадянин, прийняв рішення іти на захист незалежності та суверенітету своєї Батьківщини.

16 листопада 2016 року він вступив на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.

На посаді старшого водія-механіка, у складі 24 механізованої бригади, мужній воїн боронив кордони України у Донецькій області.

Сперелуп Іван Вікторович загинув 6 травня 2018 року, під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності і суверенітету України у районі населеного пункту Новоселівка Горлівського напрямку на Донеччині.

У загиблого воїна залишились батьки та три сестри.

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