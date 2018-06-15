Із позачергової сесії: щурі, сміття та лікарня

19 червня відбулася XLIII позачергова сесія Трускавецької міської ради. Тривала вона годину часу, депутати розглянули шість питань порядку денного. Сесія не викликала великої зацікавленості ні громадських активістів, ні тих журналістів, які злітаються на галас, мов мухи на мерву. У спокої та конструктивній обстановці депутати попрацювали та й розійшлися кожен до своїх обов’язків.

Під час депутатських запитів Руслан Цехмейстер попросив надати слово мешканці будинку №2 на вул. Мазепи Оксані Оліярник. Жінка представляє інтереси однієї половини мешканців цього будинку, інша ж половина – це група підтримки депутатки від «Самопомочі» Віри Сазонової. Оксана Оліярник пробувала достукатися до депутатів, донісши їм свіжу інформацію про нежитлові приміщення, проте міський голова словесно підганяв громадянку, в результаті чого присутні навряд чи зрозуміли мету виступу жінки.

Тему дератизації в будинках на вул. Івасюка підняв депутат-свободівець Руслан Пристай. І тут міський голова пробував розводити демагогію, мовляв, є ОСББ, скоро будуть управлінські компанії, тож не важко і самим купити отруту від щурів. Інший депутат, батьківщинівець Мирослав Мицько звернув увагу на той факт, що дератизація входить до переліку послуг, які надаються ТзОВ «Комфорт-Сервіс», тож мешканці вправі вимагати реального виконання цієї послуги в їхніх будинках. Руслан Пристай наполягав, щоб озвучене ним питання не спустили на гальмах, а взяли під контроль і надали відповідь. Уявімо собі, що щурі заполонять вулиці Трускавця – хіба це додасть престижу нашому курорту? Але міський голова намагався звести важливу проблему міста до проблеми якогось окремого будинку, а те, чим мали б займатися комунальні служби, перекласти на голову депутата-ініціатора.

Питання, які були розглянуті на сесії: 1) Про реорганізацію КП «Трускавецька міська лікарня» та 2) «Про затвердження передавального акту Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» Комунальному некомерційному підприємства “Трускавецька міська лікарня”, 3) Про затвердження міської Комплексної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2018 роки в новій редакції, 4) Про затвердження Програми підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО в м. Трускавець на 2018-2019 роки, 5) Про проведення конкурсу на визначення надавача послуг по вивезенні твердих побутових відходів, 6) Про перегляд ставок земельного податку.

Всі питання – технічні, тож дискусій щодо їх прийняття чи ні фактично не виникало. Єдиним питанням, на котрому депутати зупинилися дещо довше, стала тема надавача послуг з вивезення сміття. Зараз сміття з нашого курортного містечка вивозиться стрийською фірмою «Комунальник Плюс», котра «зайшла» на трускавецький ринок після травня минулого року, коли ДВ «Еко-Світ» не могли вивозити трускавецьке сміття на бориславське сміттєзвалище через протести деяких бориславських активістів. Ціна за цю послугу зараз є прийнятною, але мер Андрій Кульчинськй боїться, щоб після різкого підняття тарифу на вивезення ТПВ в Дрогобичі (у кілька разів) про підняття тарифів не «заспівали» і стрияни. Тим більше, що навколо теми вивезення відходів до Стрия зі Львова та Дрогобича теж почалися певні рухи місцевих (стрийських) активістів. Втім, влада Трускавця надіється, що оголошений конкурс пройде чесно та прозоро, в ньому зможуть взяти участь всі бажаючі надавачі такої послуги як вивезення ТПВ, і що Трускавець й надалі залишатиметься чистим, прибраним, комфортним містом. Очевидно, так воно і буде, якщо здоровий глузд візьме гору над політичними амбіціями.

Останнє питання щодо перегляду ставок земельного податку – це лише старт процесу, який буде тривалим і потребує ретельного аналізу та консультацій з підприємцями. Якщо ставки земельного податку у Трускавці і зміняться, то тільки з 1 січня 2019 року.

Володимир Ключак

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