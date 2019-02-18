Із стихійним сміттєзвалищем біля «Міленіуму» зроблять порядок

18 лютого під час щотижневої оперативної наради в Трускавецькій міській раді директор КП «Парк курортний» Назар Веретка розповів, що під час недільного обходу Трускавця ним було виявлено чималу кількість сміття на приватних територіях. Особливу увагу очільник комунального підприємства звернув на стихійне сміттєзвалище біля РЦ «Міленіум». Начальниця інспекції з благоустрою міста Надія Марущак погодилася, що це сміттєзвалище аж ніяк не прикрашає діловий центр міста, але, на жаль, спроби зв’язатися телефоном з власником закладу виявилися безуспішними. Міський голова Андрій Кульчинський дав відповідні доручення, аби вирішити цю проблему.

Окрім того Назар Веретка повідомив про пророблену минулого тижня роботу працівниками КП «Парк курортний» – порізку повалених дерев та гілляк, кронування дерев на вулицях Мазепи, Сагайдачного та Роксолани, дроблення гілок, очищення від снігу міських кладовищ.

Також читайте