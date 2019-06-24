Його роботи прославляють та популяризують Трускавець

Уродженець Меденич, 47-річний Степан Пісьо – архітектор за фахом і художник за покликанням. А ще він закоханий у Трускавець, якому присвятив значну частину свого творчого доробку. Споглядаючи його картини, отримуєш естетичне задоволення, гордість за можливість жити в прекрасному курорті Трускавець, теплі відчуття спокою, затишку, комфорту, благодаті.

Художник малює те, що не може не подобатися. Він не бунтар і не символіст, він не провокатор і не експериментатор. Степан Пісьо – архітектор художнього образу, тож кожна його картина – немов міцний добротний будинок, в якому хочеться жити і який хочеться залишати у спадок прийдешнім поколінням.

У неділю, 30 червня, в музеї історії Трускавця (директор Галина Коваль) відбулася презентація буклету «Світло казкового міста», присвяченого трускавецьким мотивам живопису художника. Як зазначив на презентації голова Спілки художників Трускавця Олег Олексин, небагато з художників-трускавчан малює рідний Трускавець, темою їх картин більше є Львів, Карпати, інші місцевості. А от Степан Пісьо малює, та ще й як! Пан Олег запропонував видати листівки з зображенням картин митця, щоб ті, хто не має можливості купити картину, могли повезти з відпочинку додому частинку Трускавця як згадку про наш курорт і як стимул повертатися сюди і за здоров`ям, і за спогляданням красот.

На презентації виступили начальниця відділу культури ТМР Тетяна Татомир, трускавецький поет Мар`ян Олексин, гості зі Львова. Пісенні подарунки художникові та всім присутнім подарували співаки Оксана Сопілка-Чіпак та Ярослав Музика. Привітав художника і мер Трускавця Андрій Кульчинський. До слова, йому так подобаються роботи саме цього митця, що на день народження співробітники подарували мерові власне картину з підписом «Степан Пісьо». А тепер з рук художника Андрій Кульчинський отримав ще один подарунок – нову картину (звісно ж, на трускавецьку тематику).

Сам Степан Пісьо – дуже скромна людина. Він не оратор, котрий може годинами розводитися про творчість та мистецтво, йому легше просто зробити якісний твір. Ромашки на підвіконні, а за вікном – Трускавець, церква святого Миколая, а на передньому плані горнятко з логотипом міста-курорту, вілли «Сонячна», «Старий Відень», «Pod Matką Boską», «Saryusz», «Goplana», «Jagusia», «Olimpia», алея в парку, грона калини і недобудована висотка за вікном – таким бачить Трускавець Степан Пісьо. Бачить сам і показує його іншим.

Буклет «Світло казкового міста» видано за фінансової підтримки Трускавецької міської ради. Маленька дівчинка Катруся під час презентації роздавала буклети гостям, і кожен ніс додому цю світлу частинку Трускавця як крихту гордості за рідний край і за те, що є люди, які його возвеличують. Степан Пісьо – один з небагатьох, хто замість критикувати робить, хто замість бачити погане бачить добре, хто замість темного поширює світло. Світло його картин осяює дійсність і виправляє її недоліки.

Дякуємо, пане Степане, що саме таким бачите і передаєте наш Трускавець в різні сторони і в прийдешні покоління!

Володимир Ключак

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