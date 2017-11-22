Кадастрові реєстратори Львівщини опрацювали більше 100 тисяч звернень громадян

Від початку 2017 року до органів земельних ресурсів Львівської області надійшло 138 148 заяв громадян про надання адмінпослуг з ведення Державного земельного кадастру. Фахівці Держгеокадастру опрацювали 134 624 заяви, або 97% від їх загальної кількості.

З них надійшло та опрацьовано 76 478 заяв про реєстрацію земельних ділянок, або 55% від загальної кількості заяв про надання адмінпослуг.

Найбільше громадяни зверталися до Держгеокадастру за реєстрацією земельних ділянок у Жовківському (зареєстровано 6 814 ділянок), Пустомитівському (зареєстровано 6 209 ділянок) та Перемишлянському (зареєстровано 5 997 ділянок) районах Львівської області.

Також найбільш затребуваною громадянами послугою залишається видача витягів із Державного земельного кадастру. Загалом у Львівській області опрацьовано 50 421 заяву (36% від загальної кількості) про видачу таких витягів. Найбільша кількість заяв надійшла та була опрацьована у Пустомитівському (7436), Сокальському (2787) районах Львівщини та м. Львові (3881).

Довідково. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.

Прес-служба Держгеокадастру

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