Кадастрові реєстратори Львівщини опрацювали більше 67 тисяч звернень громадян

Від початку 2017 року до землевпорядної служби Львівської області надійшло 69 418 заяв громадян про надання адмінпослуг з ведення Державного земельного кадастру. Фахівці Держгеокадастру у Львівській області опрацювали 67454 заяви, або близько 97% від їх загальної кількості. З них, надійшло та опрацьовано 38515 заяв про реєстрацію земельних ділянок, або 55% від загальної кількості звернень.

Найбільше громадяни звертались до Держгеокадастру за реєстрацією земельних ділянок у Жовківському (зареєстровано 3249 ділянок), Пустомитівському (зареєстровано 3220 ділянок) та Самбірському (зареєстровано 2931 ділянка) районах Львівської області.

Також найбільш затребуваною громадянами послугою залишається видача витягів із Державного земельного кадастру. Загалом у львівській області опрацьовано 25241 заяву (36% від загальної кількості) про видачу таких витягів. Найбільша кількість заяв надійшла та була опрацьована у Пустомитівському (3455), Сокальському (1508) районах Львівщини та м.Львові (1923).

Довідково: Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.

Прес-служба Держгеокадастру

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