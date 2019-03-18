Кадастрові реєстратори Львівщини у 2019 році опрацювали більше 36 тис. звернень громадян

By  | 18.03.2019 | Filed under: Новини

Від початку 2019 року до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області надійшло 38 045 заяв громадян про надання адмінпослуг з ведення Державного земельного кадастру. На сьогодні фахівці опрацювали 36 408 заяв, або 96% від загальної кількості.

За цей період кадастрові реєстратори Львівщини зареєстрували 21 755 земельних ділянок. Найбільше наділів зареєстровано у Жовківському (2 496), Пустомитівському (1 681), Жидачівському (1 625), Самбірському (1 574) та Сокальському (1 498) районах Львівської області.

Також фахівці землевпорядної служби Львівщини видали 11 458 витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Найбільше таких документів видано у Пустомитівському (1 300) та Пермишлянському (881) районах Львівської області та у м. Львові (568).

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами Центрів на офіційному сайті Держгеокадастру.

Прес-служба Держгеокадастру

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • №92283 шукаю штукатура у бригаду вік до 30 0986026861
    18.03.2019 | 18:30

    шукаю штукатура у бригаду вік до 30 0986026861 Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (285)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Танцювальні майстер-класи у Трускавці
    25.02.2019 | 11:24

    Клуб спортивного танцю “Ювента Денс” та готельно-курортний “Карпати” запрошують на танцювальні майстер-класи, які відбуватимуться щопонеділка і щоп’ятниці о 20.15 в диско-барі ГКК “Карпати” (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2). У програмі вивчення сальси, бачати, румби, вальсу, польки, джайву, танго та інших танців. Запрошуються всі бажаючі без вікових обмежень немає, партнер не обов’язковий. Також читайтеМолоді люди з [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви