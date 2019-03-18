Кадастрові реєстратори Львівщини у 2019 році опрацювали більше 36 тис. звернень громадян

Від початку 2019 року до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області надійшло 38 045 заяв громадян про надання адмінпослуг з ведення Державного земельного кадастру. На сьогодні фахівці опрацювали 36 408 заяв, або 96% від загальної кількості.

За цей період кадастрові реєстратори Львівщини зареєстрували 21 755 земельних ділянок. Найбільше наділів зареєстровано у Жовківському (2 496), Пустомитівському (1 681), Жидачівському (1 625), Самбірському (1 574) та Сокальському (1 498) районах Львівської області.

Також фахівці землевпорядної служби Львівщини видали 11 458 витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Найбільше таких документів видано у Пустомитівському (1 300) та Пермишлянському (881) районах Львівської області та у м. Львові (568).

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами Центрів на офіційному сайті Держгеокадастру.

Прес-служба Держгеокадастру

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