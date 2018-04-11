Калейдоскоп новостей

Лиан – наш друг

10 апреля в китайском городе-курорте Лиан подписано соглашение о сотрудничестве между Лианом и Трускавцом. Об этом сообщил мэр Трускавца Андрей Кульчинский. Церемония подписания состоялась на центральной площади Лиана во время торжественного концерта. Город Лиан насчитывает 800 тыс. жителей.

Президент Азербайджана посетил стенд трускавецкой здравницы

Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и Министр культуры и туризма республики Абульфас Гараев во время проведения международной туристической выставке «AITF-2018» посетили стенд ГКК «Карпаты» из г. Трускавец. Об этом сообщает Посольство Украины в Азербайджане.

Представляя санаторий «Карпаты», Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко проинформировал Президента Азербайджана о развитии украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере туризма, в частности отметил увеличение количества азербайджанских туристов в Трускавце, а также интерес украинских туристов к азербайджанскому курорту Нафталан.

Выставка «AITF-2018» проходила в столице Азербайджане г. Баку в первую неделю апреля. Делегацию ГКК «Карпаты» на этой выставке возглавил первый заместитель генерального директора здравницы Юрий Грицак.

Самая большая пасхальная корзина

В канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) в курортном Трускавце разместили самую большую в Украине пасхальную корзину. Корзина с иллюминацией особенно красива в ночное время суток. Высота корзины – около 4 метров. Инсталляция стоила бюджету города-курорта 95 тыс. гривен.

Пасхальные праздники в Трускавце

Праздничные украшения, изготовление декоративных пасхальных свеч, расписывание пасхальных яиц (пысанок), торжественные посвящения корзин со всевозможными яствами – это только часть из приготовлений к Пасхе в Трускавце. В ГКК «Карпаты» также прошли различные мероприятия в честь этого самого большого в христианском мире праздника.

10 апреля на центральной сцене города прошел праздничный концерт известной украинской певицы Оксаны Мухи, после чего жители и гости города-курорта приняли участие в народных гуляньях, именуемых «гаивками».

Помним о трагедии Ходжалы

Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов провел встречу с автором книги «Ходжалы: рассказывают свидетели», поэтессой и публицистом Ирадой Алили. В ходе встречи были затронуты различные вопросы, в том числе и о деятельности альянса «Азербайджан-Украина» касательно сохранения и распространения исторической правды о трагедии Ходжалы.

Ходжалинская трагедия имела место во время конфликта за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией в 1992 году, после развала СССР. В городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 состоялась кровавая резня мирного азербайджанского населения армянскими вооруженными формированиями. Эта трагедия считается самой жестокой и кровавой событием Карабахской войны. В ней также четко прослеживается рука Кремля.

По официальным данным азербайджанских властей, в результате Ходжалинской трагедии погибло 613 человек, из них 63 детей, 106 женщин, 70 мужчин пожилого возраста. 8 семей уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. Ранены 487 человек, из них 76 детей. Побывали в заложниках 1275 человек, пропали без вести 150 человек.

Ирада Алили передала Эльмару Мамедову книги о трагедии Ходжалы для распространения их в библиотеках городов Украины. Книга издана на четырех языках (английском, азербайджанском, турецком и русском). Эльмар Мамедов заверил, что книгу о трагедии Ходжалы он обязательно передаст во все библиотеки курортного Трускавца, в том числе и в библиотеку ГКК «Карпаты».

Кстати, в Трускавце в прошлом году была открыта фотовыставка о трагедии Ходжалы.

Допремьерные показы – в Трускавце

Уже стало традицией, что Трускавец входит в число городов, где проходят допремьерные показы современных украинских кинофильмов. В последние два года в кинотеатре «Злата» прошли допремьерные показы таких фильмов как «Осенние воспоминания», «Дзидзьо Контрабас», «Гнездо горлицы», «Сердце матери Гонгадзе», «Червоный» и др. А в конце марта в городе-курорте прошел допремьерный показ фильма «Легенда Карпат» о судьбе Олексы Довбуша.

Неудача года

Ралли в центре курорта можно считать наибольшей неудачей 2018 года в Трускавце. Свое возмущение гонками в центре уютного и спокойного курортного городка с перекрытием улиц, слабой организацией и авариями высказали как местные жители, так и отдыхающие. Особенно досталось властям города, которые не только допустили такой произвол, но и выделили на него средства из городского бюджета (300 тыс. грн.).

Дополнительный повод для возмущения имели гости из Польши, для которых через перекрытие улиц оказалось проблематическим добраться в местный костел, чтобы освятить пасхальную корзину. Гонки в Трускавце проходили 30 марта-1 апреля.

Информация о Трускавце полетит в 25 стран мира

В конце марта в Киеве состоялась крупнейшее туристическое событие года – международная туристическая выставка «UITT 2018». На выставке были представлены 25 стран мира, 37 украинских городов и регионов. Трускавец также принял участие в этой выставке. Представители курортной столицы Украины рассказывали о главном богатстве Трускавца – живой воде Нафтусе, а также о туристических возможностях нашего бальнеологического курорта.

Укрепляем связи с Молдовой

В марте в столице Республики Молдова г. Кишинев проходила Международная туристическая выставка «Travel Leisure Hotels 2018». Участие в ней приняла делегация ГКК «Карпаты» во главе с заместителем гендиректора Петром Судой.

«Мы благодарны партнерам и гостям за теплый прием и проявленное любопытство. В завершение выставки удалось провести встречу со студентами экономического и юридического факультетов Международного Независимого Университета Молдовы. Уверены, что количество гостей из Республики Молдова продолжит расти и в этом году», – оценил результаты участия «Карпат» в выставке в Молдове Петр Суда.

Подготовил Владимир Ключак, газета «Карпаты»

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