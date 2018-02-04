Календар бухгалтера на лютий 2018 року

Прийняті скорочення: статистична звітність – СЗ; податкова звітність – ПЗ; інша звітність – ІЗ.

09.02.2018 р., п’ятниця

Останній день сплати Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців загальносистемників за 2017 рік П. 5 розд. IV Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.15 р. № 449

Останній день подання:

- податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою – підприємцем на загальній системі оподаткування від провадження господарської діяльності, за 2017 рік Пп. 49.18.5, п. 177.11 Податкового кодексу (далі – ПК) (ПЗ)

- звіт про суми податкових пільг за 2017 рік П. 3 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233 (ПЗ)

- звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма № 1-Б (річна, квартальна)) станом на 01.01.18 р. Наказ Держстату 07.07.12 р. № 286 (СЗ)

- податкова декларація з податку на додану вартість за ІV квартал 2017 року та заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду у 2018 році платниками єдиного податку, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу Пп. 49.18.2, п. 202.2 ПК (ПЗ)

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за ІV квартал 2017 року Пп. 49.18.2, пп. «б» п. 176.2 ПК (ПЗ)

- податкова декларація з екологічного податку за ІV квартал 2017 року Пп. 49.18.2, п. 250.2 ПК (ПЗ)

- податкова декларація з рентної плати за ІV квартал 2017 року, а також розрахунку з рентної плати: за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до декларації); за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (додаток 3 до декларації); за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (додаток 6 до декларації); за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації); за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації);

- копія Звіту про використання води (форма № 2ТП-водгосп (річна)) з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла Звіт, та датою прийняття) платниками рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями зазначеного збору до територіальних органів ДФС за 2017 рік П. 1.11 Порядку, затвердженого наказом Мінекології та природних ресурсів від 16.03.15 р. № 78

- податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів за 2017 рік Пп. 49.18.2, п. 2681 .5 ПК (ПЗ)

- податкова декларація туристичного збору за 2017 рік Пп. 49.18.2, п. 268.7 ПК (ПЗ) Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, суб’єктами підприємницької діяльності станом на 01.01.18 р. П. 3 наказу Мінфіну від 25.12.95 р. № 207; лист від 12.03.13 р. № 6994/7/22-3317 (ПЗ)

- податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця платниками, віднесеними до третьої групи, за 2017 рік Пп. 49.18.2, п. 296.3 ПК (ПЗ)

- податкова декларація платника єдиного податку – юридичної особи платниками, віднесеними до третьої групи, за 2017 рік

- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску фізособами-підприємцями, у т. ч. спрощенцями (додаток Д5) за 2017 рік П. 2 розд. III Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435 (далі – Порядок № 435) (ПЗ) за січень 2018 року

- декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) з 15.02.18 р. (подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції)) П. 4 розд. II Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 25.03.15 р. № 359 (далі – Порядок № 359) (ПЗ) 12.02.18 р.

19.02.18 р., понеділок

Останній день сплати:

- податок на додану вартість за ІV квартал 2017 року П. 57.1 ПК

- екологічний податок за ІV квартал 2017 року

- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин за ІV квартал 2017 року

- рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за ІV квартал 2017 року

- збір за місця для паркування транспортних засобів, за ІV квартал 2017 року П. 57.1, пп. 2681 .5.1 ПК

- туристичний збір за ІV квартал 2017 року П. 57.1, пп. 268.7.1 ПК

- єдиний податок платниками, віднесеними до третьої групи за ІV квартал 2017 року П. 295.3 ПК Податкові зобов’язання з ПДФО, визначені у податковій декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування, за 2017 рік П. 57.1 ПК

- податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки станом на 01.01.18 р. Пп. 266.7.5 ПК (ПЗ)

- податкова декларація з транспортного податку станом на 01.01.18 р. Пп. 267.6.4 ПК (ПЗ)

20.02.18 р., вівторок

Останній день сплати:

- суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2018 року Ст. 9 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464); пп. 6 п. 3, п. 11 розд. IV Інструкції, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.15 р. № 449 (далі – Інструкція № 449)

- авансовий внесок з єдиного податку платниками, віднесеними до першої та другої груп, за лютий 2018 року П. 295.1 ПК

Останній день подання:

- податкова декларація з податку на додану вартість за січень 2018 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю П. 201.15, 203.1 ПК; лист ДФС від 02.02.16 р. № 3240/7/99-99-19-03-00-17 (ПЗ)

- декларація акцизного податку за січень 2018 року Пп. 49.18.1, п. 223.2 ПК (ПЗ)

- податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2018 рік П. 286.2 ПК (ПЗ)

- податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2018 року платниками, які звітують помісячно П. 286.3 ПК (ПЗ)

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за січень 2018 року П. 1 розд. III Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435 (ПЗ)

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

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