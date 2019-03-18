Каналізація, заміни, детальні плани…

Тема каналізації стала головною в депутатських запитах під час чергової LІІ сесії Трускавецької міської ради, котра проходила сьогодні, 26 березня. В гарячий передвиборчий тиждень про політику не говорилося – виключно про господарські та фінансові місцеві питання. І одне з них – каналізація, котра постійно проривається, десятиліттями не ремонтується, нищить будівлі, створює дискомфорт через неприємний запах.

Про те, що не все гаразд з каналізаційними мережами, говорили депутати з різних мікрорайонів – Василь Тимчишак (Стебницька, 76, 78), Руслан Пристай (Івасюка, 1-А, 1,3), Зоряна Домбровська (Мазепи, 18, 22, 26).

Окрім того були підняті питання стану дитячих та спортивних майданчиків і потреби догляду за ними (Андрій Степаненко), ремонту даху на Стебницькій, 78 та облагородження території між будинками 76 та 78 на цій вулиці (Василь Тимчишак), кріплення сушок на Мазепи, 18 (Зоряна Домбровська), стан провулку між вул. Стебницькою та Івасюка (Михайло Кіселичник). Депутат Андрій Степаненко як голова профільної комісії з питань ЖКГ вийшов з пропозицією заслухати звіти керівників комунальних підприємств.

За пропозицією депутата Анатолія Стародуба всі присутні вшанували пам`ять померлого в середині березня довголітнього керівника санаторію «Перлина Прикарпаття», депутата міської ради кількох скликань, члена виконкому Олександра Андрійовича Шишка. Сесія прийняла рішення про зміну в складі виконкому – замість Олександра Шишка до нього ввійшов теперішній очільник «Перлини Прикарпаття», депутат міськради попереднього скликання Сергій Саліженко.

Більшість питань порядку денного приймалися швидко та майже одноголосно. Депутати затвердили порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету на 2019-2020 рр., внесли технічні зміни в додаток 15 рішення Трускавецької міської ради № 85 від 11.02.16р. “Про затвердження положень про відділи, управління та інші виконавчі органи Трускавецької міської ради” (в частині комунальних підприємств «АТП» та «Трускавецьвода»), затвердили міську комплексну Програму покращення житлових умов сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю на 2019 рік та міську цільову Програму технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Трускавця на 2019 рік. На останню виділено 15 тисяч гривень задля закупівлі та встановлення ліцензії і програмного забезпечення системи оповіщення населення.

Виділено 275 тисяч 795 гривень на придбання металопластикових вікон для відділення поліції – шляхом затвердження міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2019 рік. Це питання доповідав заступник начальника Трускавецького відділення поліції Степан Бурич, в залі був і сам начальник поліції Максим Гук.

Також депутати затвердили Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці, дали дозвіл на проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проекту «Створення Центру малоінвазивної хірургії (малоінвазивні оперативні втручання в хірургії, урології, гінекології та проктології) по вул. Данилишиних, 62 у м. Трускавці» та прийняли рішення про оренду цілісного майнового комплексу – СТО на Стебницькій, 100. Орендна плата комплексу без права викупу становитиме 16% від експертної оцінки майна.

Легко як по маслу пішли питання, які доповідав головний архітектор міста Зіновій Кушнір. Стосувалися вони розробки детальних планів окремих територій. Не проголосували депутати тільки за дозвіл на розробку детального плану за адресою Грушевського, 2, де кількаповерховий будинок має намір споруджувати Ігор Кісак. В залі були присутні як представники забудівника, так і ті сусіди, котрі категорично виступають проти будівництва. «За» це рішення проголосувало всього 7 депутатів, в тому числі фракції КУН та «Свобода» в повному складі.

«На закуску» депутати приберегли земельні питання.

Володимир Ключак

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