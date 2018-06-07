Канікули з книгою

Літні канікули – це найулюбленіша пора всіх дітей. В дітей появляється багато вільного часу для відпочинку і розвитку. Для веселого і корисного відпочинку бібліотека для дітей м. Трускавця проводить багато цікавих різноманітних заходів. Для учнів 1-их класів з табору відпочинку НВК «СЗШ №2-гімназія» бібліотекарі Зіновія Мазур та Наталія Кирилів провели вікторину “Запитання з торбинки” та ”Утвори пари”. Діти переглянули мультфільми “Каю бібліотекар”, “Як народилася книга. В гостях у Добрячка». Під музичний супровід бібліотекаря Лесі Цісінської всі разом водили хороводи, співали пісні.

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