«Каприс Ніколо Паганіні»

By  | 27.10.2017 | Filed under: Новини

Паганіні… Скільки геніальності і трагедії в цьому імені… Яку ціну повинен заплатити смертний, щоби розрахуватись за такий дар?

Ніколо Паганіні – віртуозний скрипаль, чия музика і по цей день непокоїть серця людей по всьому світі. Його життя було оповите ореолом тайни.

І от з нагоди 235-ліття народження такого геніального італійського музиканта в приміщенні центральної  міської бібліотеки Трускавця відбулася арт-година  «Каприс Ніколо Паганіні». Із захопленням і емоціями сприйняли учні школи фрагменти  з фільму «Ніколо Паганіні», цікаві факти про життя музиканта, а також розповідь про знамениті  24 каприси, які ввійшли в світову музичну скарбницю людства. Інсталяція була доповненням до арт-години і здавалося, що сам маестро виводив своє знамените піцикато…

Ореста Касперська, провідний бібліотекар читального заду Трускавецької ЦБ

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