Карнавал, рекорд и звезды: Трускавец отпраздновал 190-летие курорта

В 2017 году Трускавец празднует свое 190-летие как курорт. Именно в 1827 году во времена Австрии в небольшом поселке в Галиции впервые появились ванны для отдыхающих. И с этого времени началось развитие курорта, которое продолжалось при разных властях (Польша, Германия, Советский Союз, Украина).

День города в Трускавце отмечают в третье воскресенье июня. Эта дата совпадает с Днем медицинского работника и Днем отца. В этом году празднование Дня города было особенно шикарным. Духовые оркестры, в том числе Национальный Президентский оркестр, карнавалы с участием зарубежных гостей, рекорды, угощения, концерты – программа праздника была чрезвычайно насыщенной. И каждый мог найти что-то для себя, на свой вкус.

Главные мероприятия празднования Дней города проходили 16-18 июня. В пятницу, 16 июня, на центральной сцене открылся IV Всеукраинский фестиваль симфонических и духовых оркестров, мажореток «Яркая симфония Прикарпатья». Парад барабанщиков сменился исполнением любимых произведений эстрады, а сотни гостей запечатлевали эти моменты на свои камеры. Торжественное открытие Дней города прошло в Дворце культуры имени Т. Шевченко, где трускавчан с праздником поздравляли власти курорта, гости из польских городов-партнеров, ансамбль скрипачей «Веселые смычки», Александр Божик и Брия Блессинг (финалистка программы «Голос страны»).

Было очень много аттракций для детей – специально приглашенные аниматоры занимались с ними с самого утра. Но все-таки наилучшим подарком для детей стала реальная сказка, созданная театрами из Львова, Варшавы и Кракова. Улицами Трускавца прошел реальный, сверкающий, разноцветный, веселый карнавал. Изюминка его состояла в том, что облачиться в одежду принцесс и популярных сказочных героев могли не только актеры, но и сами дети. Фотографии вместе с диковинными гномами и средневековыми рыцарями – лучшая памятка для детей об их отдыхе в Трускавце.

Несмотря на предупреждения синоптиков о сильных ливнях и плохой погоде дождя вовсе не было много. А когда был, то разноцветная радуга над головами празднующих День рождения курорта превращала его мелкие капли в дополнительный повод для радости. И таких поводов для радости было немало – это не только выступления оркестров, не только карнавал и игры для детей, но и любимые звезды эстрады. Кроме групп «Гремит» и «МЭРИ» на День Трускавца прибыли всеми любимый «ТАРТАК» и участница Евровидения-2006 Тина Кароль.

Наверно, никому не удастся посчитать сколько людей приняло участие в праздновании Дня Трускавца. Но точно известно, что во время исполнения Молитвы за Украину («Боже великий, єдиний, нам Україну храни!») на центральной площади города было не менее 2,5 тысяч человек. А если посчитать всех, кто принимал участие в разных мероприятиях до Дня города, то количество будет измеряться сотнями тысяч человек.

Что еще было на трехдневных празднествах? Караоке на бювете, которое можно будет посмотреть на телеканале «Перший Західний», выступления театров «Маката» (Варшава, Польша), «Вагабунда» (Краков, Польша), «Воскресіння» (Львов), молодежная дискотека, лазерное шоу. А еще разные спортивные состязания и культурные мероприятия, возможность полакомиться блюдами на свежем воздухе (шашлык, бограч, борщ, печеный картофель, выпечка, бесплатный торт от мэра города), выставка ретроавтомобилей, квесты и флешмобы.

- Я люблю, тебя, мой город! – признается в любви к родному Трускавцу мэр Андрей Кульчинский.

- Спасибо за гостеприимство! – благодарит Трускавца и его жителей председатель ОО «Яскрава країна» Ольга Обласова, а вместе с ней участники фестиваля оркестров из Александрии и Ужгорода, Киева и Львова, которым очень понравилось на нашем курорте.

- Праздник удался! – замечают довольные отдыхающие из разных стран, комментируя насыщенную программу развлечений в эти три дня.

- С Днем рождения, Трускавец! – поздравляет город-курорт поэт из Сум Николай Гриценко, который написал сценарий фильма к 190-му юбилею курорта, снятого за средства городского главы Трускавца 2002-2010 гг., Заслуженного врача Украины, генерального директора Трускавецкого гостинично-курортного комплекса «Карпаты» Льва Грицака.

- С Днем рождения, Трускавец, курортная столица Украины! Счастья тебе и процветания на многая лета! – так и хочется добавить в эти праздничные для нашего курорта дни.

Владимир Ключак, газета «Карпаты»,

фото Олега Бачинского

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