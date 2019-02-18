«Карпатський прорив» у Трускавці

Форум місцевого самоврядування «Карпатський прорив» відбудеться у Трускавці наприкінці червня 2019 р. Про це 18 лютого на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Мер міста-курорту поінформував, що Форум проходить вже котрий рік у Трускавці під патронатом голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. До речі, нещодавня розмова Андрія Кульчинського та Олександра Ганущина стосувалася власне організаційних аспектів підготовки до Форуму місцевого самоврядування «Карпатський прорив».

Також Андрій Кульчинський розповів про свою участь у міжнародній конференції «Європа Карпат» в Перемишлі (Республіка Польща) минулого тижня. На конференції йшлося про реалізацію проекту «Via Karpatia» («Карпатський шлях»), який сполучатиме регіон Балтійського моря з регіонами Чорного та Середземного морів. Бічний відтинок «Via Karpatia» проходитиме українськими землями, зокрема через Львів, що сприятиме покращенню транспортного сполучення польських міст з українськими курортами Трускавцем, Східницею та Моршином, вважає Андрій Кульчинський.

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