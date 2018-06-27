«Карпати»: 25 років успіху з Левом Грицаком

«Карпати»

Піднявся корпус ген у небеса.

Руками можна до зірок дістати.

Це краю прикарпатського краса,

Це диво – оздоровниця «Карпати».

Лиш ступиш крок і враз зупиниш зір,

Душі приємне враження торкнеться.

Відкриється ландшафт карпатських гір

Весь дивосвіт для тебе розгорнеться.

Біжить кудись по схилах водоспад,

Ось виграють гуцули на трембітах.

Там дикий звір чатує із-за грат,

Все поринає в різнобарвних квітах.

Неначе в кузні полум’я горить,

Птах беркут на скалі десь притаївся.

Мелодія троїста в даль летить,

Дзвенить над краєм українська пісня.

Тут скрипаля ми чуємо з вікна,

Гуцулки в вишиванках нас чекають.

Наллють п’янкого в келихи вина, -

Так в «Гражді» всіх гостинно зустрічають.

Господарська скрізь чується рука,

Яка зерно з полови висіває.

І смак тонкий, і вся краса гірська

Тут на святковий настрій надихає.

Довкілля наче дивовижний парк,

Повітря чисте з хвойним ароматом.

Уся краса для нас – це Божий дар,

В цій оздоровниці, що звуть «Карпати».

Стефанія Шумило, член об’єднання «Письменники Бойківщини»

1 липня 1993 року у Трускавці було урочисто відкрито санаторій «Карпати». Це було ніби вчора, пригадує під час подячного молебню за здоров`я працівників та гостей оздоровниці отець-декан трускавецький Петро Івасівка. Ніби вчора, а пройшло вже чверть віку…

Саме так, з молитви до Господа розпочалися урочисті заходи з нагоди відзначення срібного ювілею «Карпат». А молитва творить дива – і ці дива були звершені, адже затяжний дощ припинився, і можна було при нормальній погоді провести всі заплановані заходи, а святкування ювілею «Карпат» провести на належному високому рівні.

В далекому 1993 році, коли Україна була в глибокій кризі, у Трускавці відкривався кращий санаторій курорту – «Карпати». Довго він будувався, в затверджений проект вносилися зміни, а будівничий і головний лікар закладу Лев Грицак шукав можливості зробити його ідеальним. Про будівництво «Карпат» та про 25 років успіху оздоровниці розповідає фільм, зроблений з нагоди ювілею режисером Миколою Кравцівим. Фільм із захопленням переглянули гості під час урочистої академії, котра проходила в «Карпатах» 1 липня.

В цей день не бракувало слів, подяк, грамот, нагород, подарунків, щирих побажань. Для Лева Грицака 1 липня – наче 25 січня, другий день народження. «Карпати» є його дитям: викоханим, виплеканим, змужнілим. З «Карпатами» Лев Ярославович пов`язав своє життя, віддаючи себе до решти, дбаючи про комплекс, ведучи штурвал цього потужного корабля в оздоровчому морі Трускавця та України.

Грамота від Преосвященнішого Владики Ярослава Приріза, вручена після молебню в каплиці «Карпат», грамота від народного депутата України Сергія Євтушка, вручена на центральній сцені Трускавця, грамоти та подарунки під час урочистої академії – всі вони є символом поваги до цієї людини, котра притягує успіх, котра дає роботу сотням людей, котра вносить свою вагому лепту у розбудову Трускавця та України, котра займається благодійністю за покликом серця, і котра в той же час залишається простою та скромною.

Лев Грицак – саме з цим іменем пов`язують успіх «Карпат», і про це відкрито говорили і Герой України Володимир Козявкін, і колишній голова Львівської ОДА та екс-віце-прем`єр України Михайло Гладій, і голова Львівської обласної організації партії «Батьківщина», генерал Михайло Цимбалюк, і багато інших почесних гостей.

Святкування 25-літнього ювілею «Карпат» проходило в рамках ІІІ Всеукраїнського фестивалю сучасної української пісні «Трускавецька Фієста – Санаторій «Карпати»-2018», але про цей фестиваль буде сказано окремо, наскільки потужним та яскравим він став для Трускавця. Фестиваль – ще одна візитівка санаторію, як і екологічно чиста їжа, як і ландшафтний парк «Підгір`я», як і кафе «Гражда», як і власні авіапарк та кінно-спортивна база, як і багато інших родзинок, завдяки яким «Карпати» є знаменитими на весь світ. Так, не тільки на всю Україну, а на весь світ. Бо з майже 400 тисяч гостей, оздоровлених у «Карпатах» протягом 25 років, є чимало іноземців з різноманітних куточків Європи, Азії, Америки і навіть з далекої Австралії.

Здійнявся корпус ген у небеса… Корпус, котрий нагадує відкриту книгу, книгу життя. Навколо нього – дерева долі прекрасно доглянутої території. Тут чисто, затишно, приємно, тут величезна кількість послуг входить в ціну путівки, а лікарі ставлять на ноги навіть здавалося б, безнадійних. Тут працює хороший колектив, який складається з прекрасних людей. Колектив, підібраний лідером, котрий вказує як потрібно працювати своїм власним прикладом. Від зорі до зорі, з думкою про майбутнє, з турботою про працівників та гостей, з прагненням робити добро не очікуючи на подяку.

Лев Грицак – людина, котра притягує успіх. 25 років успіху «Карпат» – це його заслуга. Наступні 25 років, впродовж яких оздоровниця працюватиме, готуючись до золотого ювілею – це теж буде його заслуга.

… «Зустрінемося через 25 років», – каже отець-декан Петро Івасівка після завершення подячного молебню. І, напевно, згадує той далекий 1993 рік, коли вони, ще такі молоді, теж стояли пліч-о-пліч – священик, котрий посвячує, і будівничий, котрий будує. Будує і в прямому, і в переносному значенні.

Володимир Ключак

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