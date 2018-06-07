«Карпати» готові підтримати цирк «Каскад»

«Народна циркова студія «Каскад» офіційно припинила своє існування. Дотиснули!».

Такий короткий текстовий пост на Фейсбуку 8 червня від керівника цирку «Каскад» Миколи Харитоновича Добровольського не на жарт занепокоїв громадськість Трускавця. Питання начальниці відділу культури Тетяні Татомир з приводу того, що ж сталося і яка ситуація навколо «Каскаду», задав 11 червня на оперативній нараді в міській раді міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. У відповідь почув, що це була ініціатива самого керівника цирку, що він з нею, тобто начальником відділу культури, не зустрічався і не обговорював цю проблему, а написав заяву на звільнення за власним бажанням на ім`я директорки Народного дому Людмили Лесишак.

Народна циркова студія «Каскад» займається у приміщенні Будинку учнівської творчості, яке облаштувала власними силами. Зарплата керівника студії є невеликою і становить менше 4 тис грн. на руки. Особистий конфлікт між керівником циркової студії і керівництвом відділу культури триває вже не один рік (див. публікацію від 12.02.2012 р.: http://protruskavets.org.ua/vymahajemo-nehajno-zvilnyty-zaviduvacha-viddilu-kultury-iz-zajmanoji-posady/). Чому саме зараз Микола Добровольський вирішив піти – невідомо.

Як інформує наше власне джерело, сьогодні, 11 червня, відбулася зустріч Миколи Добровольського з генеральним директором Трускавецького ГКК «Карпати» Левом Грицаком. Лев Ярославович зазначив, що якщо влада Трускавця не знайде можливостей утримувати Народну циркову студію «Каскад», то «Карпати» візьмуть студію на власне утримання. Лев Грицак зазначив, що оздоровниця вже підтримує два народні колективи – «Барви Карпат» та «Сагайдачний», тож і «Каскад» може розраховувати на підтримку «Карпат» і особисто Лева Ярославовича.

В міській раді розглядають варіант взяття цирку «Каскад» на баланс відділу освіти – можливо як структурну одиницю в Будинку учнівської творчості. Нагадаємо, минулого тижня рішенням сесії на баланс відділу освіти передали котельні, то чому б не передати і цирк «Каскад»? Якщо ж місто втратить Народну циркову студію «Каскад», то це буде не тільки величезна втрата для Трускавця, але й потужний удар по особистому репутаційному іміджу міського голови.

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