Карпати плюс

Відпочинок у Трускавці – це не тільки якісна діагностика, вживання «Нафтусі», лікувальні процедури, басейни та ресторани. Це також унікальна можливість відкрити для себе Українські Карпати, визначні природні пам’ятки, замки, духовні місця. Перебуваючи у Трускавці, відпочивальники залюбки обирають собі ближчі чи дальші екскурсії, які гармонійно поєднують оздоровлення та відпочинок на курорті з пізнаванням цікавих та привабливих місцин.

Про те, які ж напрямки для екскурсій пропонують туристичні компанії Трускавця та про вартість поїздок розповідає менеджер туристичної компанії «Україна» Оксана Карп`юк. З пані Оксаною ми спілкуємося в готельно-курортному комплексі «Карпати», де відпочивальники можуть безпосередньо придбати квиток на екскурсію за обраним напрямком.

- Пані Оксано, які місця пропонуєте відвідати відпочивальникам?

- Ми пропонуємо екскурсії до Львова, по замках Закарпаття (Мукачево, Ужгород, Берегово), Мукачево-Косино, на Прикарпаття (Яремче-Ворохта-Буковель), Високий Верх. Протягом літа ми підкорюємо найвищу вершину Українських Карпат і України взагалі – гору Говерлу. Старші люди обирають екскурсію «Карпатський трамвай». Також ми їздимо в Оперний театр до Львова.

Щонеділі протягом літа возимо на озеро Синєвир, яке ще називають «озером закоханих». Це найвисокогірніше озеро в Українських Карпатах – 898 метрів над рівнем моря. Заїжджаємо і на канатну дорогу в селі Міжгір`я (Закарпаття) на гору Маковиця, на водоспад Шипіт (Національний заповідник України).

До екскурсій духовними місцями належать поїздки в Почаївську Лавру та до Борислава. У Бориславі в церкві святої Анни є мощі сімсот святих, туди їздимо щоп’ятниці.

Серед розважальних екскурсій пропонуємо українське весілля. Ця екскурсія носить назву «Бойківські вечорниці».

- Це все одноденні екскурсії?

- Так, всі екскурсії одноденні. Є екскурсії, які проходять після обіду. У відпочивальників зранку є процедури, тож з думкою про них ми всі екскурсії на відстані до 100 км організовуємо після обіду. Виїжджаємо о 14.00 і приїжджаємо або о 21.00, або на вечерю о 18.00.

А в п’ятницю, суботу та неділю є екскурсії цілого дня. Тобто, виїжджаємо о шостій годині ранку і приїжджаємо в дев`ятій вечора. На екскурсію в Почаївську Лавру виїжджаємо о 4 ранку і повертаємося на вечерю о 18.00.

Хочу сказати, що відпочивальникам не слід переживати, що вони пропускають харчування і що нібито це вже втрачено. Людям компенсують їхню відсутність, видаючи сухпайки, якщо пропущені сніданок чи обід. А пропущену в «Карпатах» вечерю можна надолужити, повечерявши пізніше в етно-ресторані «Гражда». Так що харчування не пропадає. Хоча під час екскурсій є можливість і поїсти в кафе, але це вже за власний кошт.

- Пані Оксано, які екскурсії все-таки є найпопулярнішими серед відпочивальників, зокрема серед іноземних гостей?

- Іноземні гості (як азербайджанці, так і поляки та гості з інших країн) однозначно обирають екскурсію до Львова. Вони часто кажуть, що це найкраща і найцікавіша екскурсія. Дійсно, як бути в Трускавці і не поїхати до Львова? Це як бути під Парижем і не заїхати в Париж. Навіть ті люди, які вже не вперше приїжджають у Трускавець, все одно кожен раз обирають екскурсію до Львова. Місто Львів вважають «музеєм під відкритим небом».

.Друга за популярністю екскурсія – це Яремче-Ворохта-Буковель. Наші гості хочуть побачити Карпати у всій їхній красі, тож ця екскурсія займає перше місце серед наших «гірських» екскурсій. Якщо ж брати маленькі «гірські» екскурсії, то тут можна назвати поїздку на Високий Верх біля Славського. Ця екскурсія тим добра, що вона є щодня після обіду.

А як не відвідати знамениті скелі Довбуша, як не помріяти про скарби Олекси Довбуша? Під час екскурсії Ви почуєте легенди про кохання і життя цього знаменитого ватажка опришків.

Серед закарпатських екскурсій варто виокремити круїз по Закарпатті. Це замки Ужгорода, Мукачевого і купання в термальних джерелах. Є ще екскурсії Мукачево-Берегово і Мукачево-Косино, це різновиди круїзу Закарпаттям.

На «Карпатський трамвай» у Вигоді записуються переважно старші люди, тобто ті, хто не може так дуже активно відпочивати та багато ходити. Також записуються і сім`ї з дітьми.

Мальовниче карпатське село, мінеральна водичка «Дзюркач», водоспад на річці Мізунка – все це споглядаємо на екскурсії «Карпатський трамвай». Цю вузькоколійку було побудовано за часів Австро-Угорщини бароном фон Бопером у XIX столітті. На «Карпатський трамвай» їздить багато поляків, оскільки для них ця поїздка є елементом ностальгійного туризму.

- А яка орієнтовна вартість екскурсій? Адже є різниця, що їхати на півдня, а що на цілий день…

- Ціна на екскурсії коливається в межах від 130 до 330 гривень. Екскурсія до Львова коштує 200 гривень. Все, що більше 100 км (Закарпаття, Яремче-Буковель, Мукачево-Берегово, Почаїв) – це 300 гривень. Звичайно, на кожній екскурсії є ще якісь додаткові витрати – на канатну дорогу, термальні води, харчування, вхід в замки, музеї, є доплата за проїзд «Карпатським трамваєм»

Дешевшою є екскурсія Східниця-Урич – 130 гривень. 30 гривень коштує екскурсія в Дрогобич, 50 гривень – екскурсія до Борислава. До Дрогобича возимо двічі на тиждень, причому є екскурсія денна, а є «Нічний Дрогобич», з виходом на вежу Ратуші і театралізованим дійством. Популярною є екскурсія по Трускавцю.

- Записатися на екскурсії можна прямо тут, у Вас?

- Так. Якщо це екскурсія до обіду, то записатися на неї можна навіть зранку. А якщо, для прикладу, екскурсія розпочнеться в середу зранку, то треба записатися у понеділок-вівторок. Тобто, краще записуватися напередодні екскурсії або й за два дні до її проведення.

Екскурсії проводимо українською, російською чи польською мовою.

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Нашим читачам нагадаємо, що запис на екскурсії здійснюється в ГКК «Карпати» біля аптечного кіоску (нульовий поверх, як іти до бювету та в лікувальний корпус). Тут можна отримати і всю додаткову інформацію щодо тієї чи іншої екскурсії..

Володимир Ключак

На фото:

1) в дорозі,

2-3) замки Закарпаття,

4) вид на Мукачево з замку Паланок,

5) костел святого Мартина в Мукачевому,

6) купання на термальних водах в Береговому.

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