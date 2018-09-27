«Карпати» рекламують Трускавець в Білорусі та Казахстані

Цього тижня на теренах пострадянського простору проходять дві важливі туристичні події – міжнародні виставки в Білорусі та Казахстані. В обидвох заходах беруть участь представники Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати», розповідаючи про наш курорт, його цілющі мінеральні води, переваги та доступність лікування та відпочинку. Так, в столиці Казахстану місті Астані перебуває заступник генерального директора «Карпат» з питань маркетингу та менеджменту Руслан Пристай, натомість менеджери оздоровниці Віта Петрів та Іван Акулов спілкуються з гостями міжнародної туристичної виставки в Мінську.

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