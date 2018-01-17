«Карпаты» – санаторий года

Международный альянс «Азербайджан-Украина» (председатель Эльмар Мамедов) признал гостинично-курортный комплекс «Карпаты» на курорте Трускавец санаторием года. Такое решение было принято на заседании Альянса 17 января.

- Международный альянс «Азербайджан-Украина» провел мониторинг многих санаторно-курортных учреждений в разных городах Украины. Лучшим санаторием 2017 года мы признаем гостинично-курортный комплекс «Карпаты» в г. Трускавец, – сказал Эльмар Мамедов.

- В «Карпатах» отдыхает много азербайджанцев, здесь есть уголок памяти нашего Лидера Гейдара Алиева, здесь все создано для комфортного отдыха и лечения. В 2017 году именно в «Карпатах» состоялось несколько важных событий для популяризации Азербайджана, его культуры и традиций в Украине, а именно празднование Ифтара, открытие выставки, посвященной геноциду в г. Ходжалы, концерты азербайджанских исполнителей, популяризация творчества Муслима Магомаева и другие мероприятия. Большое значение имеет и тот факт, что безопасность гостей в «Карпатах» – на наивысшем уровне, – добавил председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина».

- Эта награда для нас является очень важной, – сказал генеральный директор ГКК «Карпаты» Лев Грицак. – Граждане Азербайджана на первом месте в «Карпатах» среди всех отдыхающих из-за рубежа, и мы стараемся сделать все, чтобы отдых им понравился, чтобы лечение было эффективное, чтобы они возвращались сюда и рассказывали о «Карпатах» своим родным и друзьям.

- У нас прошла большая модернизация, мы сделали евроремонт в холле, лечебно-диагностическом центре, комнатах, сейчас строится мощный аквапарк, так что над улучшением работаем постоянно. То, что Международный альянс «Азербайджан-Украина» признал наши «Карпаты» санаторием года, дает нам дополнительный стимул к углублению сотрудничества с нашими азербайджанскими друзьями, – отметил Лев Грицак.

Соб. инф.

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