Карст як поштовх до нових можливостей розвитку Трускавця

Правильно розставлені акценти – ключ до розуміння проблеми чи явища. Достовірна інформація – це власне те, що допомагає правильно розставляти акценти. На жаль, із випадком, який стався на території Дрогобицького району у суботу, 30 вересня, відсутність належної інформації породила різноманітні домисли, а нечисті на руку «журналісти» з метою самопіару подали настільки викривлену інформацію, що ввели в оману населення і створили штучний привід до занепокоєнь, а навіть до паніки.

В ніч на 30 вересня в зоні розробок Стебницького ДГХП «Полімінерал» над старою карстовою пустотою на території села Модричі Дрогобицького району обвалилося склепіння. Просіла зона діаметром орієнтовно 300 метрів, що зовсім не стало несподіванкою для фахівців. Як пише на своїй сторінці в мережі Фейсбук міський голова Андрій Кульчинський, «обвал був прогнозований давно». Як зазначає мер, жодної небезпеки від цього обвалу карсту немає ні для Трускавця, ні тим більше для наших мінеральних вод. Але… Мер Трускавця виявився єдиним, хто станом на неділю, 1 жовтня, правильно розставив акценти. І взагалі хто поінформував громадськість через соціальні мережі, подав конкретні факти, розповів що сталося.

ЛОДА вустами прес-служби тільки скупо повідомила: «За даними візуальних спостережень на території шахтного поля рудника №2 ПАТ “Стебницьке гірничо-хімічне підприємство “Полімінерал” 30 вересня 2017 року виявлено провалля земної поверхні. У суботу, 30 вересня, відбулося засідання Дрогобицької районної та обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За підсумками засідань ухвалили рішення вжити необхідних першочергових заходів, аби запобігти виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру. На місці події організували цілодобовий моніторинг ситуації та виставили охорону по периметру провалля».

Відкриваючи сторінку департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, бачимо там інформацію тільки станом на 6 годину ранку 29 вересня (п’ятниця). Жодної інформації про обвал станом на 15.00 1 жовтня немає і на сайті головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівської області. Аналогічно не інформує про те, що сталося, і влада Дрогобицького району. А відсутність інформації породжує найрізноманітніші чутки, які підігрівають та поширюють особи, які мають свої цілі.

- Це, на жаль, особливості дрогобицької “нової” журналістики. Вірніше її відсутність. “Ніхто нічого не казав”, “ніхто нічого не знає”. Пригадую, про це місце писав публікацію ще у 2007 році. Уже тоді і науковці, і працівники “Полімінералу” були в очікуванні провалу, бо якраз це те місце, де уже не можна було щось зробити. Також йшла мова за “Нафтусю” і геологи заспокоїли, що ніякого зв`язку цей пласт до родовищ мінвод немає. Журналістика для того, щоб розібратися, а не для нагнітання істерії та самопіару. Єдине варто констатувати, що і влада прокололася, бо громадськість треба було час від часу готувати до можливих подій, а вони як завжди забили на Стебник, – коментує ситуацію, яка склалася навколо обвалу карсту відомий журналіст та PR-менеджер Ярослав Баран.

- На місці обвалу з часом може утворитися водойма з високою мінералізацією води по типу Мертвого моря, – вважає мер Трускавця Андрій Кульчинський. Мер-прагматик, завдяки діяльності якого бюджет Трускавця зріс в рази (для порівняння, у 2016 році доходи міської казни становили більше, ніж доходи, отримані за часів недолугого урядування його попередника в 2011-2014 рр.), як бачимо, дивиться на подію цілком практично. Обвал, який, до того ж, стався взагалі не в адміністративних межах міста Трускавець, може стати додатковою «фішкою» курорту. Особливо якщо зважити на те, що внаслідок адміністративно-територіальної реформи село Модричі, на території якого сталася подія, мало б ввійти до складу Великого Трускавця. В далекій перспективі яма, котра зараз є на місці обвалу склепіння карсту, заповниться водою і її мінералізація може бути наближеною до знаменитих солотвинських чи закарпатських вод, які використовуються в лікувальних цілях.

Звісно, «освоєння» нового прибуткового місця, яке може зацікавити гостей нашого курорту, потребує і часу, і інвестицій. Кошти немалі, але хіба під час викликів сьогодення не варто вкладати в щось нове, щоб потім отримати значні дивіденди? Втім, поки що місце події (до речі, досить пустельне, знаходиться далеко від людських осель), не приймає жодних відвідувачів. Жодних окрім … так званих «журналістів», котрі падкі на смажені факти та з пальця висмоктані сенсації.

Можна було б називати прізвища тих горе-діячів, які дійшли до абсурду і вживають терміни «землетрус» та «біда». Можна було б назвати і тих опозиційних діячів, які тільки й чекають нагоди, щоб на чомусь «підловити» мера Трускавця. Але краще хай їхні імена попливуть у водах забуття, бо вони не вартують слави Герострата. Внаслідок «біди», як окреслюють подію ці писаки, не загинула ЖОДНА (!) людина, ніхто з приватних осіб не зазнав ніякої МАТЕРІАЛЬНОЇ шкоди, а місце обвалу чисто випадково виявили енергетики (працівники РЕМу ПАТ «Львівобленерго»), які шукали місця пошкодження лінії електропередач.

Карстові обвали – це те, що є наслідком безгосподарності на Стебницькому «Полімінералі» в часи незалежності України. Загрози від так званої «мокрої консервації», хронічне недофінансування, перехід підприємства у приватні руки, відмахування від проблеми стебницьких видобутків – це те, що аж ніяк не тішить. Аналогічна ситуація і з Бориславом, де ще в радянські часи стався вибух газу і в повітря злетів будинок і де ще й зараз час від часу на подвір`я бориславців «виходить» нафта, а в підвалах смердить газом.

Але ці проблеми не виникли сьогодні і їх розв’язання потребує правильної стратегії, часу та коштів. А головне – бажання, якого, на жаль, немає у можновладців ні на рівні області, ні тим більше в Україні.

Трускавець, маючи таких сусідів, все ж є оазою спокою та процвітання. Звісно, намагання деяких сил «прив’язати» карстовий обвал якимось чином до нашого курорту, є нелогічний та замовний. Яма, котра утворилася на території села Модричі – не перша і не остання. Згадаймо, що час від часу земля просідає і утворюються тріщини чи ями. Це логічно, якщо врахувати, що під землею є порожнини різної величини та об’єму. Досить лише згадати просідання землі в районі вулиці Помірецької 8 років тому чи обвал у приміщенні «ФотоКвеллє» в Дрогобичі п’ятирічної давнини.

Те, що незрозуміле, завжди бентежить людей і спонукає замислитися. У випадку обвалу склепіння карсту замислитися також потрібно. По-перше, яким чином допомогти Стебнику та Бориславу пролобіювати вирішення їхніх проблем, а по-друге, яку користь можна отримати з цієї ями, яка заповниться солоною водою.

Обвали обвалами, а живий живе думає. Кожен виклик потрібно перетворювати в можливість, а кожну проблему – у шлях до процвітання. Трускавець мусить використати свій додатковий шанс, щоб ще більше розширити спектр послуг, які надаються на курорті.

Володимир Ключак

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