Касові апарати можна буде перевести на смартфони і планшети

/Уряд Володимира Гройсмана спрощує систему РРО, аби зменшити адміністративні витрати бізнесу і детінізувати розрахунки/

Сьогодні, 13 червня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій». Своїм рішенням Уряд підтримав запуск пілотного проекту, який дає можливість підприємствам встановлювати реєстратори розрахункових операцій (РРО) на мобільні телефони, планшети і персональні комп’ютери.

Як виграє бізнес від цієї новації?

Спрощується реєстрація

Зараз на реєстрацію касових апаратів витрачається багато часу і зусиль – до п’яти робочих днів, включаючи візити до органів ДФС та ЦСО. При цьому необхідно оформити заяву із 6 додатками.

Нова система передбачатиме оn-line реєстрацію пристроїв (персональні комп’ютери, планшети, смартфони), без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів.

Ліквідується стаття витрат на встановлення і обслуговування РРО

Вартість РРО, які зараз представлені на ринку касової техніки, є високою – від 4 до 20 тис. грн.

Щонайменше 200 грн на місяць для кожного РРО коштують послуги інформаційних еквайєрів, якими передаються дані РРО. Підприємства також мають витрачатися на технічне обслуговування та ремонт РРО.

Всі кейси системи будуть безкоштовними для її користувачів та не потребуватимуть абонентської плати за користування.

Підприємству надається вибір – користуватися старими РРО або переходити на нову систему

Підприємства, які використовують РРО, можуть і надалі проводити розрахункові операції через них. Або ж скористатися новою системою, яка може встановлюватися і підтримуватися будь-яким пристроєм – персональні комп’ютери, планшети, смартфони.

Підприємство може користуватися перевагами новітніх технологій

- Система передбачатиме програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС, а також буде інтегрована з електронним кабінетом продавця

- Нова система працюватиме цілодобово, кожен день, у вихідні та святкові дні

- Є можливість інтегруватися з іншими системами ДФС та бухгалтерськими програмами

- Не передбачає подання та обробки паперових документів. У той же час система відповідає всім вимогам захисту інформації

- Мінімальна затрата часу на процес фіскалізації

Традиційні РРО друкують лише паперові чеки, потребують наявності друкуючого пристрою та відповідних витратних матеріалів. Нова система передбачає виключно оn-line реєстрацію пристрою через Електронний кабінет і оn-line передачу (отримання) даних. Система також дозволяє формувати електронні чеки – чек генерується, реєструється в системі ДФС і доповнюється QR-кодом, після чого передається на пристрій. Інформація про чек (його фіскальний номер та QR-код) зберігаються в системі та будуть доступні для перегляду в Електронному кабінеті платника як продавця, так і покупця.

Умови експерименту не передбачають розширення кола підприємців, які зобов’язані застосовувати касові апарати

На сьогодні в Україні 109 тис. суб’єктів господарювання зареєстрували 283 тис. РРО. Запроваджений експеримент не змінює законодавчих норм і не розширює коло суб’єктів господарювання, які зобов’язані використовувати РРО. За чинними на сьогодні законодавчими нормами від використання касових апаратів звільняються платники єдиного податку – фізичні особи із обсягом річного доходу до 1 млн грн. Відповідно, ця категорія «спрощенців» не зобов’язана встановлювати нову систему реєстрації розрахункових операцій.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України: «Чинна сьогодні система відвертає підприємців від того, щоб використовувати касові апарати – великі штрафи, висока вартість РРО і їх обслуговування. Продаж і обслуговування касових апаратів – це завжди була монополія. Ми поставимо крапку у цій історії. Система, яку пропонуємо ми, дає можливість звільнитись від “касово-апаратного рабства”. Для підприємців це крок вперед. Після запровадження електронних чеків, бізнес може зекономити близько 2 млрд грн.».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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