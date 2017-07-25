Кавалеры Мальтийского ордена посетят уголок Азербайджана в Трускавце

By  | 31.07.2017 | Filed under: Новини

По приглашению председателя Международного альянса «-Украина» Эльмара Мамедова его друзья из Суверенного Ордена святого Иоанна Иерусалимского Мальтийских Кавалеров посетят известный украинский курорт Трускавец.

- По моему приглашению мои итальянские друзья приедут в Трускавец, чтобы ознакомится с этим прекрасным и целебным местом в Украине. Они остановятся в гостинично-курортном комплексе “Карпаты”, в котором расположен офис Альянса. Гендиректор данного комплекса Лев Грицак является большим другом Азербайджана и принял активное участие в открытии в «Карпатах» уголка Азербайджана. Естественно, я ознакомляя моих друзей с этим  уголком, – отметил в беседе с Vesti.Az Э.Мамедов.

Vesti.Az

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