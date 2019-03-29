Казка на дорозі

Секрет Galaxy S10e кроется в современных технологиях экрана. Датчики Galaxy S10e встроены в экран, благодаря чему вы получите ещё больше рабочего места на экране с соотношением сторон 19:9. Расширьте свои границы просмотра вместе с Galaxy S10e. смартфон с Android 9.0 поддержка двух SIM-карт экран 5.8″ двойная камера 16 МП/12 МП, автофокус память 128 Гб, слот [...]