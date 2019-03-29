Казка на дорозі

Секрет Galaxy S10e кроется в современных технологиях экрана. Датчики Galaxy S10e встроены в экран, благодаря чему вы получите ещё больше рабочего места на экране с соотношением сторон 19:9. Расширьте свои границы просмотра вместе с Galaxy S10e. смартфон с Android 9.0 поддержка двух SIM-карт экран 5.8″ двойная камера 16 МП/12 МП, автофокус память 128 Гб, слот [...]
ОС Android 8.1, экран: 6.4″, Super AMOLED, 2960×1440, процессор: Exynos 9810, , 8-ми ядерный, камера: 12Мп, GPS, ГЛОНАСС, с защитой от пыли и влаги, оперативная память: 8Гб, встроенная память: 512Г Полная информация по характеристикам смотрите на сайте http://stor.webtips.ru/ Только оригинальная продукция. Гарантия. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи [...]
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