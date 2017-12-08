Кілька слів про відзнаку «Гордість Трускавця-2017»

Написати цю статтю мене змусило неоднозначне ставлення до цієї відзнаки з боку окремих мешканців Трускавця. Найперше хочу написати звідки взялась така ідея і яка мета цього заходу.

Задум появився минулого року, коли я дізнався про проведення відзнаки у Львові, яка називалась «Амбасадор року» і яка вручалась людям, котрі найбільш пропагували це місто в році, що минув. Тоді я і подумав: чому б щось подібне не провести в Трускавці? Невже трускавчани на таке не заслуговують? Це ж відзначить людей, котрі працюють чи здійснюють свою діяльність в місті-курорті, а сама відзнака не буде мати політичного чи замовного забарвлення, а буде сугубо іміджевою і промоційною для Трускавця.

До патронування і висвітлення я залучив поважні інституції, а саме: голову Львівської ОДА і Комітет ВРУ з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму, членом громадської ради якого я є. Допомогли провести церемонію відзначення на високому рівні партнери і спонсори. Не витративши жодної бюджетної копійки, ми провели гарний іміджевий захід. А вже після вручення відзнаки я отримав перші «подяки» у вигляді іронічної статті про саму відзнаку в одному з трускавецьких Інтернет-видань.

Цього ж року, незважаючи на попередній неприємний осад, все ж таки було вирішено провести знову цю Премію. Враховуючи попередні конструктивні зауваження, я максимально постарався, щоб все було відкрито і прозоро. Безліч раз я наголошував, що мета Премії – відзначити людей, заклади і проекти, що популяризують місто-курорт Трускавець в Україні, Європі та світі. Відзначити, а не оцінити їхні ділові, технічні, моральні, професійні, фахові чи інші якості! Безліч раз я наголошував, що це не КОНКУРС, а ВІДЗНАКА, яка відзначає, а не оцінює!

Ще одна мета: щоб люди, які здійснюють діяльність в Трускавці, мали спільний поважний захід, на якому могли б комуні кувати, а не конкурувати. Вирішено було створити Громадську раду, яка б безпосередньо здійснювала громадський контроль і подавала пропозиції. Прийнято було рішення залучити висококваліфікованих експертів, котрі б також висловили свої думки. Також вирішено було провести Інтернет-моніторинг всіх кандидатів на відзнаку. А на фінальній стадії свої голоси мали віддати ще й члени Громадської ради. На сайті ГО «Європейська інтеграція України» були розміщені Положення про відзнаку і Положення про Громадську раду, щоб все було відкрито і зрозуміло всім.

Вже на першому етапі популярність заходу перевершила всі сподівання! За два тижні за кандидатів було віддано 7 885 голосів, переглядів було ще більше. Було багато поширень в соціальних мережах. Про відзнаку в Трускавці стало відомо багатьом людям поза межами Трускавця і взагалі України. Багато людей щиро вболівають за своїх кандидатів та й за місто-курорт. Цього й потрібно було досягнути!

Але я не взяв до уваги те, що буде багато незадоволених. Особливістю будь-якої відзнаки є те, що відзначити можна не всіх. Інші можуть образитися. Або шукати в цьому якийсь підтекст. Як цьому зарадити – я не знаю.

Отож, вже в процесі першого етапу, особливо після нього, знову появились критики і люди, котрі з незрозумілих причин не до кінця усвідомили мету цього заходу. Або які мають до мене якусь особисту неприязнь. На жаль, мабуть, ми ще не готові щось спільно зробити, не пересварившись і не перетворивши щось позитивне в цілковитий негатив. Особисто я не маю бажання читати чи слухати якісь докори чи звинувачення, в декому розчаровуватися. Адже підготовка до такого заходу вимагає значних моїх особистих зусиль, витрати мого особистого часу, а також вишукування можливості і ресурсів все це провести гарно і достойно. І тому дуже мене засмучує, що в нашому суспільстві є дуже багато людей, котрі цього не розуміють і які не бажають, щоб такі заходи були в Трускавці. Я особисто хочу, щоб така відзнака була в Трускавці.

Але також мені цікава думка всіх небайдужих: чи потрібна така відзнака Трускавцю? Чи сприяє вона популяризації і промоції міста? Мені дуже важливо це знати, тому що шквал критики і відвертого обливання брудом у випадку продовження заходу ще попереду, я в цьому переконаний. На жаль, мушу це усвідомити і про це написати. Тому що попереду ще три етапи, і перш ніж до них перейти, мені важливо про це знати, щоб прийняти правильне і зрозуміле для більшості рішення.

Іван Цегенько

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