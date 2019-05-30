Кінець навчального року

By  | 30.05.2019 | Filed under: Новини

Катехитична суботня школа при трускавецькій римсько-католицькій парафії Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії завершила навчальний рік. Під час Святої Меси 29 травня вихованці суботньої школи отримали свідоцтва та вислухали напутнє слово настоятеля парафії отця Петра Вишневського CSSR і сестри-катехитки Юлії Лягутко. Після цього діти відсвяткували завершення катехитичного навчального року за святковим солодким столом.

А вже завтра, 31 травня, останній дзвоник пролунає в усіх трьох трускавецьких школах. Після завершення навчального року чимала кількість дітей все ж ще відвідуватиме стіни рідних шкіл в рамках участі в оздоровчих пришкільних таборах.

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