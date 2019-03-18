Кір смертельно небезпечний

By  | 26.03.2019 | Filed under: Акценти

В Україні триває спалах кору з 2017 р. За цей час більше 73 000 людей у різних регіонах України захворіли на кір. Внаслідок хвороби померли 28 людей. Головна причина спалаху – велика кількість людей, не щеплених проти кору.

Єдиний надійний захист від кору – вакцинація.

На сьогодні існує високий ризик захворювання на кір не тільки серед дітей, які не отримали щеплення. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжкий перебіг.

Щеплення проти кору проводиться уже понад 50 років, за ці роки вакцинація зарекомендувала себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики.

Щеплення 2 дозами вакцини захищають від кору.

Про що варто повідомити лікаря перед щепленням:

- підозрюєте, що захворіли (висока температура, погане самопочуття),

- про ймовірність вагітності,

- хронічні хвороби.

 Вакцина проти кору безпечна та ефективна.

Л. В. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького ММВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»

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