Клініку професора Козявкіна у Трускавці відвідали делегації з Катару та Польщі

By  | 02.05.2019 | Filed under: Новини

29 квітня Міжнародну реабілітаційну клініку Козявкіна відвідала офіційна делегація з Катару. Про це інформує прес-служба клініки.

Очолив офіційну делегація з Катару медичний аташе цієї держави, директор медичного офісу в Бонні (Німеччина) Сабт Сакр Аль-Куварі. Після ознайомлення з процесом реабілітації за Методом професора Козявкіна та оглядин клініки він висловив подяку за гостинність і заявив, що тепер може ще з більшою впевненістю рекомендувати проведення лікування в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна громадянам Катару та всіляко сприяти цьому в рамках своїх повноважень.

А вже через два дні, а саме 1 травня, відбувся черговий візит іноземної делегації до клініки Козявкіна. Цього разу Міжнародну реабілітаційну клініку відвідала делегація професорів-педіатрів з різних регіонів Польщі на чолі з деканом медичного факультету Жешівського університету професором Артуром Мазуром. Для делегації була проведена презентація Методу професора Козявкіна, ознайомлення із реабілітаційними відділами клініки, спілкування з пацієнтами та дискусія.

А завтра, 3 травня, в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна у Трускавці відбудеться урочисте підписання договору про співпрацю з одним із лідерів міжнародного інвестування медичного ринку – компанією TVM Capital Healthcare.

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